La ruda enfermedad que padece la ganadora de Miss Universo, Sheynnis Palacios

La guapa nicaragüense Sheynnis Palacios, la nueva portadora de la corona de Miss Universo, es el claro ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad.

La morena de 23 años, volvió a poner por encima la belleza latina en el destacado concurso, donde convenció al público y al jurado.

Palacios no solo deslumbró en la pasarela; sino que también destacó por otra faceta importante como lo es el propósito y el compromiso.

Esta joven licenciada en Comunicación Social, ha hablado de un trastorno de salud, mismo que ha enfrentado durante algún tiempo y ha tocado los pasos que ha dado para sobrellevarlo.

Sheynnis en varias entrevistas ha reconocido públicamente que padece de ataques de ansiedad, condición que la ha empujado a avanzar como ser humano, superarse y sobre todo, a tender la mano a quienes experimentan ese tipo de situaciones.

A raíz de ahí es que decidió crear “Entiende tu mente”, su proyecto social y programa multiformato pódcast y televisivo, que busca educar y dar las herramientas necesarias sobre la importancia de la salud mental.

“Yo soy una paciente de episodios ansiosos y a través de eso dije que no soy la única persona que está pasando por esto ahora, con la ayuda de mi sicóloga, que me ha venido dando acompañamiento, he aprendido a gestionar mis emociones”, explicó en una entrevista con Telemundo antes de convertirse en la gran reina mundial de la belleza.

Entre esas mejoras, está el poner atención a la ansiedad y a los trastornos mentales habituales en el día a día de millones de personas.

La guapa después de su nombramiento confesó que esta condición mental sigue latente en su vida, pero añadió que lo importante es que logra controlarla.

“Sufrí un ataque de ansiedad en el backstage (detrás del escenario). Sin embargo lo supe manejar”, comentó a la prensa.

Para esta reina, el reto es seguir creando un mundo sin límites, más justo y lleno de posibilidades, independientemente de las circunstancias de las que están rodeados los seres humanos.

No hay duda de que su ejemplo es la mejor prueba de que, a base de esfuerzo, disciplina y voluntad, se puede.