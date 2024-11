La segundas veces con Paul McCartney sí son buenas

Paul McCartney, protagonizó un nuevo show en vivo en Costa Rica como parte de su gira internacional ‘Got Back’. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

A pesar de que se dice que las segundas veces no son buenas, Paul McCartney tiró abajo ese dicho, pues este martes que estuvo por segunda vez en el país, como parte de su gira, Got Back, emocionó hasta las lágrimas a los miles de fans que se hicieron presentes en el Estadio Nacional.

Paul McCartney encantó a los ticos de nuevo. (Rafael Pacheco Granados)

Y es que desde que se dio a conocer que el artista de 82 años estaría en el país, cientos de ticos estuvieron pendientes de las entradas y tenían muy presente la fecha, pues muchos de sus fans llegaron a las afueras de la Joya de La Sabana desde buena mañana; de hecho, muchos hicieron los tiempos de comida en la fila y hasta se pegaron una buena mojada por los aguaceros de la tarde, pero al parecer todo valió la pena.

LEA MÁS: Paul McCartney dirigió estas palabras a los ticos al inicio de su concierto

Uno de los momentos que puso a más de uno con una sonrisa de oreja a oreja, fue cuando el británico pasó en un carro de lujo a eso de las 4 de la tarde saludando, él bajó la ventana y empezó le sonrió a su público mientras hacían fila para el gran show.

Muchos se volvieron locos al entrar. (Rafael Pacheco Granados)

Cuando la gente vio la acción del compositor, lo primero que hicieron fue ponerse a gritar su nombre y unos se fueron corriendo detrás del carro en el que viajaba a ver si lo alcanzaban.

Mientras llegaba la cita más importante, en las afueras del estadio se pudo presenciar el cuerpo policial regulando el paso de los peatones y hasta las típicas ventas ambulantes de camisetas y comidas que no pueden faltar en los conciertos.

Un grupo de fans que estuvo regalando papeles con las sílabas NA por la pieza “Hey Jude”, para que cuando sonara el coro, las lucieran.

El Nacional estaba a reventar. (Rafael Pacheco Granados)

La productora había dado a conocer que las puertas del estadio estarían abiertas a las 4 de la tarde. Lo cierto es que fueron pasando a la gente a las 6 pasadas, pero fue un vacilón porque la gente corría de la emoción de ver a su artista favorito y además escuchar las piezas.

LEA MÁS: Paul McCartney sorprendió con un detalle a fanáticos en las afueras del Nacional

Paul salió a las 7:18 de la noche, y lo primero que le expresó al público fue: “Hola, Costa Rica. Pura vida, mae. Es muy tuanis estar aquí de nuevo. Voy a tratar de hablar un poquito español. Estuve leyendo sus frases”. Seguidamente, se quitó el saco mientras los miles de ticos que abarrotaron el Estadio Nacional le gritaban. Y para iniciar, el británico, de 82 años, arrancó el concierto con la pieza “Hard Day’s Night”, la cual es una de las favoritas.

Por mencionar algunas de las piezas que interpretó, fueron: “Let Me Roll It”, “Love Me Do”, “I Saw Her Standing There”, está última, siendo la única interpretada en toda la gira en América.

Paul creó una conexión muy linda con el público, tanto así que los puso a repetir sus frases como “¡Oh, yes!, además, en todo momento le agradeció al público por estar presente en su show.

Una de las partes más emotivas de todo el concierto fue cuando recordó a sus compañeros de los The Beatles, además le dedicó a John Lennon la pieza “Here Today” y antes de interpretar “Something” expresó que se la dedicaba a George Harrison, quien falleció en el 2001 y a quien vio como un hermano.

A decir verdad, fue un show de lujo, el sonido fue espectacular y las pantallas se veían 20/20, como dicen popularmente los abuelos.