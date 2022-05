La Selena tica vivió su gran noche al presentarse en el Verano toreado

Heizel Alfaro, la Selena tica disfrutó mucho de su premio. COrtesía.

Heizel Alfaro, mejor conocida la Selena tica, se siente satisfecha y muy contenta con lo que ha vivido desde que ganó el concurso que organizó el programa “De boca en boca”, de Teletica.

La joven, vecina de San Ramón, recibió la oportunidad de presentarse este sábado en el Verano toreado, que se realizó en Turrialba.

Fue su debut en eventos masivos interpretando a la famosa artista que falleció asesinada en 1995. La oportunidad de presentarse fue uno de los varios premios que le dieron Heizel por triunfar.

“Me sentí muy bien, emocionada, la gente se notó contenta y eso es lo que a uno le alegra, que disfrutaran; a mí en lo personal me gustó bastante, hubo algunos errorcillos técnicos, pero son cosas que pasan”, afirmó.

Heizel Alfaro estuvo acompañada de su novio Junier Ruiz. Cortesía.

La joven cuenta que este último mes estuvo dividiéndose entre la universidad, en la que estudia la carrera de tecnología de alimentos, y la presentación, pero por suerte todo ha ido sobre ruedas.

En cuanto al cambio que ha tenido su vida desde que se convirtió en la Selena tica, dice que ha sido bastante.

“Es bonito porque la gente me reconoce y me piden fotos, es vacilón porque notan la diferencia ya que en tele uno siempre anda maquillada y muy arreglada y en la calle no tanto; entonces se quedan dudando de si soy o no, pero es muy lindo porque se acercan a mí o me escriben para brindarme su apoyo”, contó.

Heizel ya ha hecho un par de presentaciones en eventos privados como Selena, aunque asegura que también canta de todo.

“Con mi novio cantamos en bodas, graduaciones, misas, no solo con el formato de Selena tica sino lo que la gente quiera”, dijo.

Si usted desea contratarla para algún evento, puede localizarla llamando al número 6001-0433.