La sensual foto de Antonela Roccuzzo que tiene un detalle que no todos sus seguidores notaron

Antonela Roccuzzo es una fiel usuaria de las redes sociales. Aunque solo posee un perfil en Instagram, la empresaria acumula más de 20 millones de seguidores. Las imágenes de las aventuras de sus hijos, las salidas junto su marido Lionel Messi y sus viajes inundan su feed, que comparte con sus admiradores. Este jueves, la joven publicó unas fotos en las que posó para una marca de ropa deportiva, pero un detalle eclipsó la atención de los usuarios.

La originaria de la ciudad de Rosario acostumbra a modelar para distintas marcas reconocidas. Esta semana, lució un lujoso traje gris claro con rayas negras de Dior y un look deportivo con un abrigo de Aló. Con el sello de esta última firma, Antonela compartió este jueves unas fotografías en las que luce un conjunto deportivo, en un tono metalizado que oscila entre el rosado y el beige.

Sentada sobre unas escaleras, la empresaria posó de manera sensual para la marca, pero un detalle eclipsó la atención de sus seguidores. Y es que la influencer, pareja del futbolista Lionel Messi y madre de Thiago, Mateo y Ciro, de 9, 7 y 4 años respectivamente ; lució un objeto personal que involucró a su familia: un colgante de oro que tiene escrito el nombre de sus tres hijos.

Con casi 700 mil likes en apenas cuatro horas, la publicación de la influencer se llenó de elogios de sus admiradores, que la describieron como “diosa”, “bellísima” o “la más linda”. Se trata de la mujer argentina con más seguidores en Instagram. En la red social, supera por un millón y medio a Tini Stoessel (la triple T, que posee 18,7 millones de admiradores) y a Wanda Nara , por cinco millones (tiene 15,2). El cuarto y quinto lugar lo ocupan Nicki Nicole y Lali Espósito , con 12,6 y 11,1, respectivamente.

Hace pocas semanas, Roccuzzo decidió cambiar su foto de perfil en Instagram. En el nuevo recuadro, publicó una imagen en la que aparece junto a sus tres hijos y Messi , con la tribuna repleta de fondo. La fotografía se capturó mientras la familia disfrutaba de la entrega de premios de reconocimiento que le otorgó el club del PSG a cada uno de los integrantes del plantel en esta temporada, el cual sostiene Mateo en la postal.

“Protege a sus hijos para que puedan tener tranquilidad”

Roccuzzo se caracteriza por su amabilidad y disposición con sus fans. Así lo relataron varios admiradores a través de las redes sociales. Incluso uno de ellos, que tuvo un breve cruce con la emprendedora, destacó cercanía. Alexis Gaona divisó a Antonela por las calles de París y, automáticamente, sacó su celular para tomar una foto. Pero la empresaria lo frenó y le pidió que no grabara a sus hijos. “Le pedí disculpas y me dijo que si quería una foto, me la sacara con ella”, relató el joven en su perfil de Twitter.

“Protege a sus hijos para que puedan tener tranquilidad a la hora de salir a pasear” , agregó el usuario de la red social. Junto al posteo, compartió una fotografía en la que aparece junto a la influencer , y también otra en la que Antonela puso la mano en el objetivo para que no filmara a los pequeños.