La sombra de Shakira persiguió a Piqué hasta en la final de la Kings League

A Gerard Piqué la sombra de Shakira no lo deja en paz.

A Gerard Piqué, la sombra de Shakira lo persiguió hasta en la final de la mismísima competencia de fútbol que él creó, la Kings League, que se juega este sábado en Madrid.

El exfutbolista sintió el ácido durante la presentación musical de la final de la competencia, luego de que apareciera el cantante colombiano Manuel Turizo, quien dio la estocada al español.

El Cívitas Metropolitana, estadio donde se juega la final de la liga creada por Piqué, quedó en completo silencio, y de inmediato en los altoparlantes solo se escuchó la voz de Shakira con los primeros versos de “Copa vacía”.

En 'Copa Vacía' Shakira interpreta a una sirena que es rescatada por Manuel Turizo en una hermosa playa. (Cortesía Sony Music)

La pieza fue lanzada recientemente por Shakira y Turizo, y en ella los artistas reprochan la falta de atención en las relaciones amorosas.

“Lo ves así, este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti”, se escuchaba en un estadio que no pudo ocultar el insólito momento y se comenzó a escuchar un bullicio de la gente, como comentando el momento entre ellos.

Mientras todo eso ocurría, las cámaras enfocaron a un Manuel Turizo con una carita de bandido que solo esperaba su momento para cantar.

Con una risilla medio malvada, Turizo comenzó a cantar la pieza, mientras la voz de Shakira se iba perdiendo poco a poco.

Manuel Turizo se la aplicó bien feo a Gerard Piqué

De seguro el momento no le cayó nada bien a Piqué, ya que el divorcio de él con Shakira no fue tan en paz que digamos, debido a las condiciones que ella puso para que el exjugador del Barcelona pudiera ver a sus hijos Sasha y Milán.

Shakira le ganó a Piqué la custodio de los niños y tras de eso, ha grabado varias canciones con pedradas muy fuertes contra su exesposo.