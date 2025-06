La Teja le hizo una pregunta incómoda a la pareja de moda de Nace una estrella y así respondieron

Ambos expresaron que la relación no era un show.Foto:Lilly Arce (Lilly Arce/Nace una estrella)

Alejandro Galarza y Verónica Quirós, la pareja que ha dado de qué hablar en Nace una estrella, enfrentaron una pregunta incómoda de La Teja. Aunque por un momento la tensión se sintió en el aire, ambos respondieron sin rodeos…

¿Ya han pensado en irse a vivir juntos?

“Ve, esa es la razón por la cual nunca me ha podido entrevistar, no es casualidad”, inició diciendo Alejandro.

Por su parte, Quirós contestó que ese tema es algo que aún no han hablado y tampoco se han respondido entre ellos.

La pareja, que comenzó en abril el romance, contó que ambos están más que felices y sus familias también.

“A mi familia Ale le ha caído muy bien, es un alma muy bonita. Ellos (mi familia) están felices de que yo esté bien, me siento cómoda y en paz”, dijo la talentosa Vero.

La pareka habló con La Teja .Foto:Lilly Arce (Lilly Arce/Nace una estrella)

La guapa rescató que, aunque están en competencia, ambos se apoyan mutuamente y confesaron que si alguno en algún momento deja la competencia, seguirán dándose apoyo.

La Teja sabe que Vero es vecina de San José, mientras que Ale vive en San Ramón, por lo que le consultamos cómo hacían para mantener la relación fuera del programa y nos dijeron que sacan el rato para verse.

“Afuera de Nace una estrella no hay periodistas, pero bueno, aunque vivimos lejos, hacemos el esfuerzo para vernos. Tenemos trabajos, responsabilidades, pero siempre sacamos el tiempo para compartir. Por lo general nos gusta ir a comer, ver películas y hacer planes tranquilos, eso es lo que nos gusta”, nos respondieron ambos.

La pareja, cuando dio a conocer la relación en el programa Estrella sin filtro, fue muy criticada por los televidentes del programa, pues recibieron comentarios de que la relación era un montaje, por lo que aprovecharon para enviar un mensaje.

“No es que les importe, pero no es montado”, agregó Alejandro.

Vero contó que desde abril ambos empezaron a hablarse. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Mientras que la talentosa muchacha respondió que los que la conocen saben que es una persona sentimental y sensible para inventar algo que no es.

“Ganar sería muy chiva para los dos, pero no es algo para tener el primer lugar o más votos; no estamos aquí para eso, estamos acá para aprender, por la experiencia, para compartir con gente profesional como lo son los profes, no por el show, es parte de, pero esto se dio”, concluyó.