La Teja le pone humor a las noticias con el estreno de 4:13

La Teja estrena este próximo viernes 4:13 con Adrián Granados, Lucho Retana, Sara López y Sophia Umaña. Foto John Durán (JOHN DURAN/Grupo Nación)

El humorista Adrián Granados regresa a las plataformas digitales con un nuevo proyecto que mezcla actualidad, humor y mucha interacción con el público.

Se trata de 4:13, un programa que se estrenará el próximo viernes 13 de febrero en las redes sociales de La Teja, y que se transmitirá de lunes a viernes a partir de las 4:13 p. m..

Acompañado por Lucho Retana, Sara López y Sophia Umaña, Granados apuesta nuevamente por un formato de entretenimiento, que utiliza las noticias del día como excusa para vacilar, comentar y acompañar a la audiencia en plena hora pico.

En esta entrevista, Granados nos cuenta cómo nació la idea del programa, el origen de su particular nombre, la dinámica que tendrá el espacio ideal para los que quieran reírse escuchando las noticias del día.

—¿Cómo nace esta idea y el nombre del programa?

Bueno, la idea justamente era volver a tener un espacio en el que pudiéramos utilizar de excusa la información noticiosa, la información que va saliendo día con día, para brindarla de una forma mucho más entretenida y mezclarla con temas de actualidad, tipo tertulia, digamos, por llamarlo de alguna manera.

Y el nombre es porque jugamos directamente con la hora a la que vamos a empezar a transmitir, que va a ser de lunes a viernes a las 4 y 13 p.m. hasta las 6 p.m.

El humorista Adrián Granados contó que el programa 4:13 será en vivo de lunes a viernes por las redes de La Teja. (JOHN DURAN/Grupo Nación)

—¿Será en vivo en las redes sociales de La Teja?

Sí, es para acompañarlos ahí donde van en las presas, a los que están en la casa, los que están cerrando jornada laboral y que pueden ir siguiendo el programa.

Aunque el espacio va a estar en formatos digitales, como YouTube y las plataformas de La Teja, es muy de audio también.

—¿Y por qué no iniciar a las 4 en punto?

Creo que eso genera cierta inquietud, ¿verdad? Más que inquietud, como cierto interés, y era también un poco para jugar con eso, de que como ticos nunca tenemos una hora exacta y siempre llegan tarde a todo, entonces para nosotros no atrasarnos decidimos arrancar a las 4 y 13.

—¿Qué puede esperar la gente en ese primer programa?

Bueno, lo primero para el primer programa es que conozcan un poquito cuál va a ser la dinámica. Evidentemente, el programa, conforme vaya avanzando, va a ir estructurándose todavía mucho mejor, porque ya una vez que entremos nuevamente en el día a día de estar trabajando juntos, nos vamos a ir dando cuenta de cuáles de las secciones que ya tenemos preparadas van a ser como las claves.

El programa va a tener mucho de interactivo. O sea, en todos los programas hay un tema de conversación en el que vamos a estar recibiendo mensajes de audio; vamos a tener una línea de WhatsApp habilitada para que nos manden mensajes de audio y sean parte también de lo que vamos desarrollando. Evidentemente, todos los mensajes que entren al Facebook y al YouTube, que son mensajes de texto, los vamos a estar compartiendo mucho con la gente que nos va a estar sintonizando.

La periodista y presentadroa Sara López formará parte de 4:13. Foto John Durán (JOHN DURAN/Grupo Nación)

—Va a compartir micrófonos con Sara López, Lucho Retana y ahora se incorpora Sophia Umaña. ¿Por qué volver a trabajar con ellos?

Bueno, con Lucho no he dejado de trabajar, porque yo sigo haciendo shows de comedia. En el caso de Sarita, hemos estado en proyectos muy largos trabajando juntos y hace tiempo veníamos hablando de por qué no volvíamos a hacer algo nuevo. Y Sofi, que es la nueva ficha, tengo mucho tiempo de conocerla. Me gusta mucho su interacción con la gente, es muy deportiva, lo cual también nos ayuda, porque Lucho y Sara son cero deportivos. Sofi es mejenguera, entonces va a ser una gran aliada en los temas que le gustan mucho al tico, como el campeonato nacional, el Mundial, la Champions. Creo que es una ficha de lujo y una muy buena incorporación.

—Mucha gente podría pensar que este programa es una copia de La Tostadora. ¿Qué lo diferencia?

No va a tener meramente el tono de La Tostadora, porque esta tenía un tono completamente sin censura. Este es un programa que va a poder escuchar todo el mundo. Si usted va en el carro con sus hijos, no va a tener que preocuparse por bajar el volumen. Va a ser un programa meramente de entretenimiento.

Queremos que la gente se sienta acompañada. Vamos a tocar temas de forma chistosa, pero siempre cuidando eso. El objetivo primordial de nosotros es entretener, vacilar, usar la información que vaya saliendo para desarrollar temas en los que la gente participe con nosotros.

Sophia Umaña y sus compañeros estarán en 4:13 a través del YouTube y las redes de La Teja dando las noticias con un poco de humor. Foto John Durán (JOHN DURAN/Grupo Nación)

—Al ser un programa basado en noticias, ¿qué tipo de secciones van a tener?

Tenemos varias. Todos los días iniciamos con “Titulares sin filtro”, donde tiramos los titulares y noticias más importantes del día. También están: “Las noticias que no quería saber”, que son noticias que parecen irrelevantes, pero que sirven mucho para hacer humor.

En deportes tenemos: “Deportes sin esteroides”. En noticias internacionales usamos el segmento: “Cuando aquí no pasa nada”. También tenemos una sección de política, noticias de antes para compararlas con la actualidad, y vamos a tener corresponsales improvisados y un reporte diario del tránsito, porque transmitimos en plena hora de presa.

—¿Cómo se sienten en estos días previos al estreno?

Tenemos más ansiedad que nervios. Es la ansiedad de que salga ya el primer programa para ver cómo se empieza a mover, afinar detalles y ver cómo responde la gente.

No crean que por tratarse de un noticiero Lucho Retana estará así de serio, para nada. Foto John Durán (JOHN DURAN/Grupo Nación)

—¿Qué le dice al público de La Teja para que los acompañe a partir del 13 de febrero?

Yo invito a todos los amigos de La Teja a que se conecten con nosotros todos los días a las 4 y 13 de la tarde, para que quiten el estrés del día, se rían y lleguen a la casa con una mejor actitud. Siempre digo que la gente del otro lado es el 50% del programa, así que los invito a que se unan a este proyecto y lo hagamos entre todos.

