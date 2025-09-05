La Teja lo lleva gratis al concierto de Beéle en Parque Viva; entérese cómo

Beéle es un cantante colombiano muy gustado en este momento. Fotografía: Archivo LT. (Beéle/Instagram)

Beéle es uno de los cantantes del momento y La Teja lo lleva gratis al concierto del colombiano en el Parque Viva. ¿Cómo participar? Aquí se lo decimos.

El show del artista será el sábado 13 de setiembre a las 8 de la noche y rumbo al gran día, este viernes La Teja activó un sorteo de entradas dobles para el espectáculo.

LEA MÁS: (Video) Beéle el cantante colombiano que habla con Dios antes de darlo todo en el escenario

Para participar lo único que debe hacer es completar con los datos solicitados el formulario disponible en este link entre el 5 y el 11 de setiembre al mediodía.

Asimismo, se debe unir al canal de La Teja en WhastApp (dé click aquí), descargar nuestra aplicación disponible en tiendas virtuales y enviar una captura de pantalla al número 6196-2513.

Todos los pasos los debe cumplir dentro del plazo establecido para esta promoción, que vence al mediodía del 11 de setiembre.

Beéle tiene 22 años. Fotografía: Archivo LT. (redes/Instagram)

¿Quién es Beéle?

Beéle es un cantante y compositor colombiano de música urbana y género crossover (mezcla de reguetón, dancehall, champeta, afrobeat y ritmos caribeños).

Su nombre real es Brandon Beéle. Nació en Barranquilla, Colombia, en 2002, y desde muy joven empezó a hacer música inspirado en sonidos afrocaribeños.

LEA MÁS: ¿Todavía hay entradas? Así va la venta para el concierto de Beéle en Costa Rica

Se dio a conocer en 2019 con el tema “Loco”, que se viralizó en redes sociales y plataformas digitales, alcanzando millones de reproducciones. Desde entonces ha colaborado con artistas como Farruko, Manuel Turizo, Feid, Maluma y Lele Pons.