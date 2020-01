– Ahora tengo una megascooter (risas), me pasé a 400 c.c. y ya andar una así es andar una bala. Me la compré en diciembre, con decirle que solo una vez la he lavado (risas) y hablando con la Suzuki me di cuenta de que ellos no habían hecho un club de motorizados y les propuse hacer uno de mujeres y les gustó. Es que hay clubes de pandilleras y de otros tipos, pero este será todo inclusivo, no importa la moto que tengan las chiquillas, no importa el cilindraje, es para ir a pasear un ratico.