La Tía no ha tenido paz en la playa por niño que vende sus juguetes en la calle

La Tía iba pasando por Hatillo cuando se tomó la escena del niño vendiendo sus juguetes en la acera. Instagram

Maureen Salguero está de vacaciones en Puerto Viejo de Limón, pero lejos de estar relajada, por su mente no deja de pasar la imagen del niño que se encontró el fin de semana en Hatillo 2 vendiendo sus juguetes para ayudar a su papá.

La querida Tía compartió en su cuenta de Instagram un video en el que va manejando su carro y se topa con un menor de edad llamado Christopher, en una acera con un rótulo que decía “Se venden” y con varios de sus jugueticos en el suelo.

El pequeño se acercó a su ventana y le ofrece un dinosaurio y le explicó que los vende porque quiere ayudar a su papá, quien no tiene una pierna, y porque, “ya son muy viejillos y ya no me divierten”. Además, le dice que solo vale mil colones.

Dicho video se ha vuelto viral en las últimas horas, pues muchos de los seguidores de la locutora y presentadora se conmovieron con la historia del pequeño y quieren ayudarlo.

Lo que tiene mortificada a la Tía, a pesar de estar en la playa, es que se le fue pedirle algún contacto al papá del chiquito para ver cómo la gente se puede comunicar con ellos, o para saber si tienen una cuenta Sinpe Móvil para que la gente pueda hacer sus donaciones.

“No de he dejado de pensar en ese chiquito, porque me ha escrito un montón de gente diciéndome que quieren colaborar, pero yo me vine sin anotar el número ni nada. Yo regreso el miércoles y espero irlo a visitar a la casa. Lo que quería es ver si podría abrirles una cuenta en el banco para que la gente le done directamente a ellos y yo no tenga que ver ni un solo colón”, dijo la locutora de La Caliente 90.7 F.M.

En el video, Christopher cuenta que a él no le duele vender sus juguetes y se emocionó mucho cuando la presentadora le dijo que le iba a contar a sus amigos que tenía más juguetes a la venta, para que lo ayudaran más.

Según pudo averiguar la presentadora, el pequeño vive solo con su papá, a quien debieron amputarle su pierna izquierda, por lo que él decidió desprenderse de los juguetitos para ayudarlo a pagar algunas cosas de la casa.

La reconocida comunicadora obviamente le dio más que mil colones por su dinosaurio y eso emocionó mucho al padre y a su hijo, quienes se pusieron a llorar.

El pequeño se fue a celebrar con su papá que vendió su dinosaurio. Captura de video

Este miércoles, cuando ya esté de regreso en San José, piensa visitarlos después de salir de la radio, para idear toda una campaña, con la autorización de ellos.

Además, entre sus intenciones está averiguar qué puede divertir al menor para ver si logra cumplirle su sueño, por se un hijo tan bondadoso.

Christopher y su papá viven solitos a unos 125 metros al oeste del Liceo Brenes Mesén, en Hatillo 2, por si pasa por ahí y también quiere tenderles la mano.