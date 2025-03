La Trafiquina, amiga de Ítalo Marenco, está muy delicada en el hospital

"La Trafiquina" se volvió popular en redes por la gran amistad con el presentador Ítalo Marenco.

Ítalo Marenco está con el corazón hecho un puño porque su querida amiga la Trafiquina está muy malita de salud.

El presentador de Giros contó que lo que más le preocupa es que está internada en un hospital de Nicaragua y no ha podido tener mayor comunicación con ella.

La figura de Repretel y doña Janeth Pérez se hicieron muy amigos antes de pandemia, pues ella cuida carros en una de las esquinas del residencial El Bosque, en San Francisco de Dos Ríos, por donde él pasa todos los días.

Su amistad es tan fuerte que él mismo la ayudó a viajar a su país, por petición de ella, para que pudiera estar con su familia.

Ítalo explicó que días atrás la “Trafi” lo llamó para contarle que se sentía muy mal, con dolor en el área del estómago y con mareos.

Con ayuda de su esposa Cindy Villalta hicieron todo lo posible por llevarla a la clínica y conseguirle algunos medicamentos que necesitaba.

Días después ella le pidió que la ayudara a viajar a Nicaragua para ver a su nietos y porque quería que la vieran en un hospital de allá.

Italo Marenco y la Trafiquina son amigos desde hace unos cinco años. Cortesía

Lo que más le preocupa a Ítalo es que perdió comunicación con ella y que solo le escribieron este miércoles a su Instagram para decirle que estaba entubada y muy delicada.

Además de ser una noticia bastante fuerte también lo tiene pensando que pueda tratarse de una posible estafa, porque le están pidiendo dinero para seguirla ayudando y no conoce a la persona que le escribió.

“Está muy enfermita, la devolví a Nicaragua para que la revisaran allá y diay no me contestan. Lo último que me pusieron por Instagram es que está en entubada y todo, estoy muy mal porque pucha, no sé cómo hacer para recopilar información, no sé si también puede ser una estafa, no sé si ella está realmente bien, vieras qué complicado”, dijo muy triste.

A Ítalo lo tiene muy preocupado toda esta situación porque obviamente quiere mucho a la Trafi y a su vez se siente como impotente de no poder estar a su lado y ayudarla como siempre lo ha hecho.