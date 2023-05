“La Trafiquina” de Ítalo Marenco suplica que la dejen trabajar

La Trafiquina denunció que no la dejan trabajar

Este miércoles, al igual que todas las mañanas, el presentador de Giros Ítalo Marenco pasó a saludar y a recibir la bendición de su amiga, doña Janeth Pérez Espinoza, mejor conocida como La Trafiquina.

Aunque la mujer cada vez que ve al macho se anima muchísimo, esta vez le costó debido a que está pasando un momento más que duro.

Resulta que la señora le contó que hay una persona que no la deja trabajar en la esquina del AMPM de San Francisco de Dos Ríos. Allí, ella lleva años de cuidar carros o de “regular” el tránsito, con lo que gana sus coloncitos honradamente.

LEA MÁS: Video: Vea el tierno y solidario abrazo de “La Trafiquina” a Ítalo Marenco

Sin embargo, pareciera que está teniendo problemas, por lo que acudió a su amigo para hacer una petición a la esposa del señor que, según ella, no la deja hacer su trabajito.

“Yo quiero decirle a la esposa de este muchacho que no me deja trabajar tranquila, que le llame la atención a su esposo, yo tengo que trabajar y no me deja en paz, yo soy una señora mayor y él solo pelear conmigo todo el día”, denunció la querida señora, sin mencionar quién es la persona que la incomoda.

Ítalo Marenco y la Trafiquina son buenos amigos, por eso ella se desahogó con él. Cortesía

Ítalo intentó reanimarla haciendo bromas, pero ella se notaba agüevada.

“Yo quiero que la señora se dé cuenta de lo que es su marido, que no me deja trabajar aquí, yo le aguanto a todos y eso no es así. No quiero que me tomen fotos ni que me estén humillando porque ya no aguanto”, le contó la señora.

Esperamos que se le solucione pronto esta situación y que de alguna manera el mensaje llegue a esa persona o a la esposa para que le den un jalón de orejas y dejen bretear a la humilde y simpática mujer.