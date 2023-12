La voz más famosa del año viejo en Costa Rica vuelve para despedir el 2023, ¡qué recuerdos!

José Ángel Vásquez narró por muchísimos años los últimos minutos de los años viejos en Costa Rica. (albert marin)

“Siento que tengo una deuda con el pueblo. Fueron muchos años en radio Reloj y me retiré con el dolor grande de ver desaparecer la emisora que me vio nacer, y me quedó como un compromiso sentimental con el pueblo, a quien le debo toda mi carrera”.

De esa forma justificó el locutor José Ángel Vásquez su decisión de volver a la radio la noche de este 31 de diciembre para despedir el año viejo y darle la bienvenida al nuevo calendario, de la misma forma en que lo hizo por 50 años en radio Reloj.

LEA MÁS: El señor del Año Nuevo se volvió a escuchar en radio y prometió volver

Vásquez, de 82 años, volverá a leer su popular poema sobre el tiempo, contará de 10 a 1, y dará su muy recordado “feliz año nuevo, Costa Rica”, desde los micrófonos de radio Centro, 96.3 FM.

“El señor de las 12″, llamado así por sus tantos años acompañando a los ticos en la noche del año viejo, dijo que recibió la invitación de la emisora a finales de octubre, tras participar en el programa La Cazadora, que se transmite en esa frecuencia.

“Ese día fue como una prueba para mí y la gente respondió y respondió muy bien. Quiero agradecer a radio Centro esta oportunidad porque era un anhelo que traía en el corazón”, agregó el locutor a este medio.

José Angel Vásquez estará narrando el fin de año en radio Centro. (Archivo)

Detalles

José Bustos, director de programación de radio Centro, dijo que en octubre ellos lo invitaron para rendirle un homenaje por su gran trayectoria y legado a la locución del país y en medio de eso surgió la conversación para que él volviera el 31 de diciembre.

“Está contento y feliz con volver a la radio en esta fecha porque don José Ángel se hizo famoso con esos 10 minutos despidiendo el año viejo en radio Reloj. Será un inmenso orgullo para nosotros tenerlo como invitado, porque a pesar de que somos amigos, el lograr que él accediera, para nosotros fue una supersorpresa”, afirmó Bustos.

El vocero de radio Centro confirmó que don José Ángel mantendrá su sello en la narración de los segundos finales del 2023.

LEA MÁS: Locutor José Ángel Vásquez puso ‘El año viejo’ por primera vez en diciembre de 1968

“Va a hacer el conteo regresivo así como lo hacía él, con esa voz icónica de fin de año”, afirmó Bustos, quien mencionó que sin duda será una transmisión muy emocional por el tema de los recuerdos y la nostalgia de aquellos tiempos.

La fiesta de fin de año en radio Centro iniciará a las 6 de la tarde a cargo de la locutora Marian “La choco” Montero, dijo el director de programación.

A las 10 de la noche los controles de la cabina los tomará Aleks “El Chaparro” Morales, quien será la otra voz que acompañe a don José Ángel Vásquez durante la especial noche.

José Ángel Vásquez en sus años en radio Reloj.

“Tendremos en vivo a los dj’s Action y Errol y un carnaval para recibir el nuevo año”, mencionó José Bustos.

La primera vez que Vásquez narró un final e inicio de año en la radio costarricense fue en 1965 en la desaparecida radio Reloj; tres años después, él hizo famosa en el país la canción “El año viejo”, del mexicano Tony Camargo.

Su última narración de año viejo la había hecho en el 2015, hace ocho años.