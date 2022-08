Ladrón que asaltó a Kim Kardashian se burla de ella

Foto por Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP (JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP)

(GDA/EL UNIVERSAL).- Yunnis Abbas, quien fuera uno de los sujetos que secuestró y robó a Kim Kardashian, afirmó que fue la misma modelo quien se puso de objetivo por mostrarse “derrochadora”.

En 2016, la socialité vivió uno de los episodios más duros de su vida al ser retenida contra su voluntad, atada de pies y manos, mientras se le apuntaba con una pistola en el hotel de París donde se alojaba, durante la Semana de la Moda. La despojaron de joyas valuadas en 10 millones de dólares, incluido su anillo de bodas con Kanye West.

Tras pasar 22 meses en la cárcel, Yunis fue puesto en libertad antes del cumplimiento de la condena por razones médicas. Así, concedió una entrevista a la revista “Vice”, donde no mostró remordimiento de sus actos.

“Como no paraba de derrochar dinero, pues ahí estaba yo para recogerlo, y eso fue lo que pasó. ¿Me siento culpable? No, no me importa, en absoluto”, indicó desafiante en su conversación.

Él argumenta que la empresaria habría demostrado que no le importaba tirar dinero a la basura.

“Vi su programa y ese episodio de ‘Keeping Up With The Kardashians’ en el que lanzaba un anillo de diamantes a la piscina. Y pensé: ‘Tiene mucho dinero y a esta señora no le importa nada’”, puntualizó Abbas.