Las 10 mejores series para ver en Halloween 2025 según la inteligencia artificial

El Halloween 2025 está a la vuelta de la esquina y, si el plan es pasar la noche entre sustos y misterios, nada mejor que hacerlo frente a la pantalla. Una inteligencia artificial elaboró una lista con las mejores series de terror para ver en esta temporada, desde clásicos del género hasta producciones más recientes.

The Haunting of Hill House se mantiene entre las mejores series de terror para ver este Halloween 2025, según la inteligencia artificial. (ALBERTO E. RODRIGUEZ/Getty Images via AFP)

The Haunting of Hill House

Considerada una obra maestra del terror moderno, esta serie creada por Mike Flanagan retrata los traumas que deja una casa embrujada en la familia Crain. Combina una atmósfera gótica con un fuerte componente emocional. Ideal para quienes buscan intensidad y profundidad en sus historias.

The Haunting of Bly Manor

Del mismo creador, esta miniserie explora el horror romántico y gótico con una historia que se desarrolla en una mansión encantada. Menos sobresaltos, pero más melancolía y elegancia visual. Perfecta para quienes prefieren un miedo más estilizado.

La mente de Guillermo del Toro vuelve a desatar el miedo con Cabinet of Curiosities, una joya del terror en streaming recomendada por la IA. (CHARLEY GALLAY/Getty Images via AFP)

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

El reconocido director mexicano reúne ocho historias independientes de terror en esta antología. Cada episodio es un universo propio lleno de monstruos, misterios y estética impecable. Ideal para ver por partes o disfrutar en una maratón corta.

El legado de American Horror Story sigue marcando el género del terror televisivo, perfecto para disfrutar en Halloween 2025. (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)

American Horror Story

Cada temporada ofrece una historia diferente: desde casas embrujadas hasta circos malditos o conventos endemoniados. Su diversidad la convierte en una opción versátil para este Halloween 2025, ideal para ver en grupo.

From

Una ciudad de la que nadie puede escapar, rodeada por fuerzas siniestras. Con una atmósfera tensa y un ritmo implacable, es perfecta para quienes aman el terror con toques de misterio y supervivencia.

Los fanáticos del horror celebran el regreso de The Walking Dead: Daryl Dixon, una de las series de terror más esperadas para este Halloween 2025. (JASON MENDEZ/Getty Images via AFP)

The Walking Dead: Daryl Dixon

El universo de los zombies sigue expandiéndose con esta serie centrada en el querido personaje Daryl. Con nuevos escenarios y desafíos, mantiene viva la esencia del horror apocalíptico.

The Creep Tapes

Una de las producciones más recientes, grabada con estilo de metraje encontrado. Su formato breve y realista genera una sensación inquietante, ideal para quienes buscan algo más crudo y contemporáneo.

Channel Zero

Otra serie de antología que destaca por su originalidad. Cada temporada cuenta una historia distinta basada en leyendas urbanas de internet. Perfecta para maratones cortas o noches temáticas de sustos.

Evil

Combina religión, ciencia y lo sobrenatural. Más que simples sobresaltos, propone una reflexión sobre el bien y el mal, con un tono psicológico y perturbador.

Una de las criaturas más temidas del universo de Stranger Things, ideal para maratonear en Halloween 2025. (BRYAN STEFFY/Getty Images via AFP)

Stranger Things

Aunque mezcla ciencia ficción y nostalgia ochentera, no falta el terror. Con criaturas, misterios y una atmósfera envolvente, es ideal para quienes buscan una experiencia más ligera pero igualmente escalofriante.

Estas diez producciones son una guía infalible para disfrutar del terror en casa. Ya sea por su trama, ambientación o personajes, cada una garantiza una experiencia perfecta para celebrar Halloween 2025.

Top 10 resumido de las mejores series para Halloween 2025

The Haunting of Hill House – Terror psicológico y gótico con profundidad emocional. The Haunting of Bly Manor – Horror romántico con elegancia visual. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities – Antología de historias independientes. American Horror Story – Temporadas llenas de horror variado y personajes intensos. From – Suspenso sobrenatural en una ciudad sin salida. The Walking Dead: Daryl Dixon – Acción y zombies con nueva ambientación. The Creep Tapes – Terror moderno con formato de metraje encontrado. Channel Zero – Historias inspiradas en leyendas urbanas. Evil – Horror con reflexión sobre la fe y lo sobrenatural. Stranger Things – Nostalgia ochentera con dosis de terror y ciencia ficción.

