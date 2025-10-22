Las 10 mejores series para ver en Halloween 2025 según la inteligencia artificial

El Halloween 2025 está a la vuelta de la esquina y, si el plan es pasar la noche entre sustos y misterios, nada mejor que hacerlo frente a la pantalla. Una inteligencia artificial elaboró una lista con las mejores series de terror para ver en esta temporada, desde clásicos del género hasta producciones más recientes.
The Haunting of Hill House
Considerada una obra maestra del terror moderno, esta serie creada por Mike Flanagan retrata los traumas que deja una casa embrujada en la familia Crain. Combina una atmósfera gótica con un fuerte componente emocional. Ideal para quienes buscan intensidad y profundidad en sus historias.
The Haunting of Bly Manor
Del mismo creador, esta miniserie explora el horror romántico y gótico con una historia que se desarrolla en una mansión encantada. Menos sobresaltos, pero más melancolía y elegancia visual. Perfecta para quienes prefieren un miedo más estilizado.
Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities
El reconocido director mexicano reúne ocho historias independientes de terror en esta antología. Cada episodio es un universo propio lleno de monstruos, misterios y estética impecable. Ideal para ver por partes o disfrutar en una maratón corta.
American Horror Story
Cada temporada ofrece una historia diferente: desde casas embrujadas hasta circos malditos o conventos endemoniados. Su diversidad la convierte en una opción versátil para este Halloween 2025, ideal para ver en grupo.
From
Una ciudad de la que nadie puede escapar, rodeada por fuerzas siniestras. Con una atmósfera tensa y un ritmo implacable, es perfecta para quienes aman el terror con toques de misterio y supervivencia.
The Walking Dead: Daryl Dixon
El universo de los zombies sigue expandiéndose con esta serie centrada en el querido personaje Daryl. Con nuevos escenarios y desafíos, mantiene viva la esencia del horror apocalíptico.
The Creep Tapes
Una de las producciones más recientes, grabada con estilo de metraje encontrado. Su formato breve y realista genera una sensación inquietante, ideal para quienes buscan algo más crudo y contemporáneo.
Channel Zero
Otra serie de antología que destaca por su originalidad. Cada temporada cuenta una historia distinta basada en leyendas urbanas de internet. Perfecta para maratones cortas o noches temáticas de sustos.
Evil
Combina religión, ciencia y lo sobrenatural. Más que simples sobresaltos, propone una reflexión sobre el bien y el mal, con un tono psicológico y perturbador.
Stranger Things
Aunque mezcla ciencia ficción y nostalgia ochentera, no falta el terror. Con criaturas, misterios y una atmósfera envolvente, es ideal para quienes buscan una experiencia más ligera pero igualmente escalofriante.
Estas diez producciones son una guía infalible para disfrutar del terror en casa. Ya sea por su trama, ambientación o personajes, cada una garantiza una experiencia perfecta para celebrar Halloween 2025.
*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.