Las Barbies le traen duros recuerdos a la modelo Jéssica Rodríguez

La modelo e influence Jéssica Rodríguez quiso parecerse a una estrella de Hollywood en la premier de la película Barbie. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

La modelo e influencer Jéssica Rodríguez confesó que de niña, no sentía afinidad por las Barbies por una razón en especial.

Rodríguez, quien el año anterior pulseó un espacio para convertirse en Miss Costa Rica fue una de las invitadas a la premier de Barbie, que se llevó a cabo el martes, en Nova Cinemas, Escazú y le contó a La Teja que, cuando era una chiquilla se sentía mal, porque por su peso, no se sentía representada por una de las icónicas muñecas de Mattel.

“La verdad no tengo muy buenos recuerdos de mi niñez con Barbies porque en su momento, no podía aspirar a ser como ella.

“Lo que más me entristecía era que quizás no me veía representada en el cuerpo de una Barbie, pero de niña no entendía el sentimiento. Ahora entiendo que no me gustaba jugar con ellas por eso mismo, porque era algo muy lejano a lo que el cuerpo representaba”; comentó.

Jessi llegó a ver la película con un maquillaje muy al estilo Barbie, como ella misma lo calificó, con tonos rosado y se peinó con un semirecogido y llevó un vestido clarito, pues quería parecer una estrella de Hollywood.

Así se vistió y maquilló la modelo Jéssica Rodríguez para la premier de Barbie

Inclusión

Pese a que no disfrutó las Barbies como otras niñas de su generación, Jéssica conserva en su casa una cobija de Barbie que le regalaron cuando era una chiquilla.

La modelo recordó que en su vida tuvo unas 4 Barbies, pero actualmente las tiene una sobrina.

“Me gusta que haya cambiado el concepto de Barbie, ahora hay más muñecas ‘plus size’ (talla grande) y eso es lo que más me alegra. Me emociona también saber que en la película eso se ve reflejado”, comentó.