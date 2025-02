Las conmovedoras palabras de la mamá de Ángel Rafael para recordar cómo fue el último suspiro de su hijo

Ángel Rafael murió el 13 de noviembre del año pasado y sus honras fúnebres se celebraron el 15 en el cementerio Memorial Park, en Escazú. Fotografía: Lilly Arce para LT.

A casi cuatro meses de la muerte de Ángel Rafael González, la mamá del famoso maquillista conmovió a muchos al recordar cómo fue el último suspiro de su hijo.

En el programa de canal 7, De boca en boca, de este jueves, doña Elizabeth Aguilar revivió las últimas palabras que intercambió con Angelito, minutos antes de morir.

Ella y don Rafael González, el papá del exmaquillista de Teletica, visitaron este 27 de febrero las instalaciones de la televisora para conocer el lugar donde su hijo trabajó durante 21 años.

Tras recorrer los estudios y otros rincones del canal del trencito, los papás de Angelito asistieron al programa farandulero de canal 7, en el cual doña Elizabeth habló del último aliento de su hijo.

Ángel Rafael murió el 13 de noviembre del año pasado en horas de la noche, luego de ser diagnosticado meses antes con un tumor cerebral.

“Yo estaba diciéndole a él (al periodista Diego Piñar) que cuando murió (Ángel), que precisamente murió en mis brazos, yo estaba hablándole y a las 3 de la tarde me dice: ‘Mami, ya yo quiero estar en el cielo’. Ya estaba cansado. Yo: ‘Papito, ya ahorita va a estar en el cielo, ahorita. Ya los ángeles lo están esperando allá’”, contó la señora.

“Como casi a las 7 (de la noche) llegué otra vez y lo agarraba siempre de la cabeza y le decía: ‘Papito, ya los ángeles están preparando un coro celestial y allá va a ir a ver a abuelita, abuelito, a sus tías, y él nada más hizo así (dejó ir la cabeza) y quedó. Así fue como murió. Inmediatamente, yo lo llamé a él (don Rafael), y ya la hermana llegó, pero fue una muerte muy tranquila, él no hizo ninguna mueca, ni hizo nada. Él murió en paz, completamente. Esa paz solo Dios la puede dar”, afirmó doña Elizabeth.

Sobre cómo han sobrellevado estos casi cuatro meses de ausencia de su hijo, la señora mencionó que con mucha paz, porque para ellos, Ángel Rafael no murió, sino que se fue a la presencia de Dios.

Doña Elizabeth Aguilar y don Rafael González son los papás de Ángel Rafael. Fotografía: Lilly Arce para LT.

“Como nosotros estamos allá en Estados Unidos tengo fotos de él por todas partes, y me parece que él no está muerto, que él está porque siento que está todavía con nosotros. Él fue un hijo maravilloso y sé que está ahora en la presencia de Dios, que nos está mirando y que está contento de vernos. Para nosotros él no está muerto. Está con el Señor, ya está en la presencia de Dios, y sé que el día que el Señor me llame a mí, a su papá y a los que falta por irnos, lo vamos a encontrar allá”, refirió.

Don Rafael, por su parte, agradeció el montón de cariño que la gente le externó a Angelito en vida y por recordarlo siempre ahora que no está en este mundo por lo que fue: un gran hijo, un gran profesional y una gran persona.

