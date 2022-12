Las curiosas confesiones de Sofía Chaverri

Sofía Chaverri comparte buenos momentos con su perro, Paco Arlequín. (Rafael Pacheco Granados)

La actriz Sofía Chaverri suele muy cercana y transparente con su público, por eso, cada vez que puede, se pone a jugar la dinámica de las preguntas en Instagram.

Este domingo sacó el tiempito e hizo unas cuantas revelaciones. La primera de ellas que llamó la atención y fue una donde se puso un poco seria para contestar, cuando le consultaron que qué no le gusta de una persona.

“Una de las cosas que menos me gustan y que siento que se ha normalizado demasiado es la hipocresía y la traición. Eso que estás con alguien y esa persona te habla pestes de otra y luego la saluda como si nada, claramente a mí eso me hace pensar que hacen lo mismo con uno”, dijo y agregó que no le gusta rodearse de personas soberbias o poco humildes y menos las que son mal agradecidas. ¿Filazo?

Actriz Sofía Chaverri ya presume a su “Arroyito” en redes

Además, ante otra pregunta sobre su estado sentimental, dijo que está feliz, con una relación estable, aunque no es su costumbre estar publicando fotos ya que no es sinónimo de una pareja sana. Eso sí, aseguró que está en un etapa de su vida en que se siente plena y aprendió a agradecer a Dios por todo lo que no tiene y lo que no.

Otra confesión curiosa es que le han pedido fotos de las plantas de los pies que estén llenas de tierra. Algo de verdad más que extraño.

La ojiverde contó que ella actúa desde que estaba en el kínder y lo hizo por primera vez de manera profesional cuando ya cumplió 20, en el teatro San José, que luego pasó a ser El Triciclo y hasta la fecha.

Algo que desconocíamos es que vivió durante 7 años, casi todo el cole, en Bogotá en Colombia y que luego se devolvió a Tiquicia a terminar la secundaria.

De verdad que Sofi siempre cae bien y es muy sincera y directa con lo que le preguntan.