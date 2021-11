“A lo largo de más de 25 años de casada, he tenido que soportarle a mi esposo muchas cosas, siempre me ha hecho a un lado, las historias con otras mujeres son muchas y siempre lo he aceptado porque no he dejado de creer en él. A pesar del dolor y todo lo que me ha hecho sufrir, lo quiero mucho, pero nada ha cambiado. Él anda con otra persona y cuando le pregunto por qué pasa esto, me dice que en lugar de reclamarle debería agradecerle que a mí no me falta nada. No sé si debería aceptar esta situación”.

1. Cuando establecemos un proyecto de relación de pareja, en principio, no solo hacemos una elección por atracción, afecto e ilusiones, sino que lo hacemos porque establecemos una vida con la cual nos sentimos plenos, seguros, felices. Ahora, estructurar un proyecto de relación de pareja cargados de dolor es la antítesis del amor.

2. Cuando menciona que su respuesta es que básicamente él es así y que debería estar agradecida por el tema financiero, esta realidad es muy clara respecto a si hay o no estabilidad a todo nivel en esta relación. Frente a su pregunta, no sé si aceptar esta situación o no, creo que el tema va más allá de lo emocional. Usted se merece hacer una profunda revisión para que pueda gestionar decisiones a partir de sus criterios, a partir de lo vivido en esta historia y no en virtud de lo que él dice o hace, que incluso, pareciera ser que es vivir desde lo que él impone.

3. No podemos asociar el concepto de pareja y el de amor a aguantar dolor o estar por agradecimiento económico. Cuando en realidad no hay realización personal, la estabilidad emocional tiene que tener una visión integral en todos los aspectos, afectivo, económico, apoyo, lealtad, integración familiar, respeto a los principios propios de una relación de pareja, en fin, el bienestar integral.

4. Estar en pareja tiene que ver con muchísimos aspectos, para evaluar si es o no conveniente estar en una relación. Es ahí precisamente que debe revisar 25 años de una historia que se repite, donde al confrontar la realidad no es compatible con la paz emocional. Usted está llamada a darse la oportunidad de comprender la situación y el por qué forma parte de esta historia. Busque ayuda.