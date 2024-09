Las preguntas que se hace Lussania Víquez por el caso de Matheo, el niño que sobrevivió en la montaña

Lussania Víquez reconoció que el caso de Matheo la tiene muy conmovida. (Instagram)

Lussania Víquez está conmovida con el caso de Matheo, el niñito de seis años del que todo el país está hablando tras haber sobrevivido 15 horas en la montaña, luego de un aparatoso accidente de tránsito en el que falleció su mamá, el jueves.

A Matheo lo rescataron sano y salvo el viernes por la mañana, una historia que mucha gente la está considerando como un milagro y entre esos que opinan así está la presentadora de Repretel Lussania Víquez.

En varias publicaciones que hizo en sus historias de Instagram, Lu se confesó conmovida por la historia y planteó dos grandes preguntas al respecto.

“No saben lo conmovida que me tiene la noticia de Matheo. No puedo dejar de pensar en lo sucedido. ¿Cómo no creer en Dios, cuando protegió a este angelito de morir y lo cuidó en medio de la montaña y de todos los peligros durante 17 horas? Tan pequeñito, tan vulnerable, que siento que Costa Rica entera quiere abrazarlo”, afirmó.

La otra interrogante que tiene sobre el caso, tiene que ver con la misión que tiene el niñito en este mundo.

“Waoooo, ¿cuál será su propósito aquí en la tierra? No me cabe duda de que es un escogido por Dios. Me gustaría tanto poder abrazarlo y conocerlo. Bendigo a cada persona que colaboró en su rescate. ¡Qué bendición poder salvar vidas! Su mamita se convirtió en su ángel de la guarda y Dios en su protector. Esta historia tocó las fibras más profundas de mi ser. De verdad que Dios está vivo”, terminó el mensaje la risueña de canal 11.

Para muchos, este caso es un verdadero milagro. Foto: Cortesía

La mamá de Matheo, doña Yendry Castro, de 34 años, murió en el aparatoso accidente, que ocurrió el jueves en Santa Lucía de Páramo de Pérez Zeledón. Por razones que aún no son claras, el carro en que viajaban ellos fue a dar a un guindo y así fue como se perdió rastro del niño durante tantas horas.