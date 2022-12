Las razones de Maynor Solano para renunciar a Repretel

Ir al repechaje en Qatar fue la última gran experiencia de Solano en Repretel. Cortesía.

El periodista Maynor Solano cerró su paso por Repretel luego de haber llegado en el 2018 y ser parte de exitosos programas como 120 Minutos y Conexión Fútbol, así como de las transmisiones deportivas del canal, la última de ellas desde Qatar, con motivo del repechaje mundialista en julio de este año entre Costa Rica y Nueva Zelanda.

Solano, quien llevaba varios meses alejado de las pantallas debido a una incapacidad, regresó este jueves al canal para anunciar su decisión y a la vez para despedirse de los que fueron sus compañeros durante estos años y del público que lo siguió.

Estuvo presente en la edición matutina de las noticias, en 120 Minutos y más tarde en Conexión, que fue el espacio donde se lesionó en julio de este año tras sufrir una fractura en su antebrazo derecho luego de caerse de un toro mecánico.

Su lesión se alargó más de lo pensado y le dio tiempo para pensar qué quería hacer con su futuro y tomar la decisión.

Maynor habló con La Teja y nos reveló los motivos de su salida.

Montarse en el toro mecánico fue una mala experiencia para Maynor Solano. Cortesía.

–¿Cuáles son las sensaciones después de cinco meses fuera y dar la sorpresa de su renuncia?

Era una decisión que venía manejando, incluso antes del accidente, pero las cosas pasan por algo. Dios tiene un plan perfecto para uno y después de tomar en cuenta muchas cosas, tomamos la decisión de renunciar.

–¿En qué términos se va?

Lo bueno es que me voy dejando las puertas abiertas, estoy muy agradecido con don Fernando Contreras (gerente de Repretel) por las atenciones que me dio desde el primer día, por entender las razones de mi despedida e igual el cariño de mis compañeros ha sido sensacional.

–¿Cómo hizo para llegar de la incapacidad y que este fuera su último día?

La incapacidad se terminaba ayer y tenía que volver a trabajar hoy (jueves), entonces me reuní ayer (miércoles) con don Fernando, fue una conversación larga, como de una hora, muy bonita y eso me dio la confianza para venir a despedirme de los televidentes y de los compañeros.

–¿Qué tan difícil fue?

Mucho, ver el cariño de los compañeros que uno se ha ganado estos cinco años. Yo creo que lo más vale son los valores y los principios y aunque siempre está esa nostalgia, yo creo que la incapacidad me fue preparando de alguna manera para este día. Me sentí raro, pero cuando uno se va con transparencia y honestidad las puertas quedan abiertas.

–¿A qué se va a dedicar?

Bueno, ya hace un tiempo estoy con la empresa de bienes raíces, ya tuvimos la primera venta, gracias a Dios y ese fue el punto de lanza para tomar la decisión.

Quiero enfocarme mucho en eso y me salió una asesoría muy importante en comunicación, que es completamente fuera del fútbol y de San José, entonces es algo que no podía dejar pasar.

Sigo con el programa Únicamente fútbol de FUTV, que lo hago con el Chiqui Brenes y Griselda Chacón y con contenido propio en las redes sociales y para muchas marcas, incluido mi hijo Marcelo.

Maynor Solano volvió a Repretel, pero no a trabajar sino a despedirse

–¿Ya le dio explicaciones a su hijo Marcelito (es un fiebre) de que ya no está más en Conexión?

Todavía no, pero luego le voy a explicar bien.

–¿Ya se lo piden para que haga publicidad de alguna marca?

Sí, él es feliz en eso y ya la gente lo va reconociendo. Lo que quiero es que aprenda a ahorrar y que sea ordenado con lo que se gane.

Maynor Solano ahora hará más contenido con su hijo Marcelito. Cortesía.

–¿Cómo está el brazo?

Bien, solo tengo una pequeña molestia en dos dedos de la mano derecha, todavía tengo poca movilidad y fuerza, pero la evolución ha sido muy buena.

–¿Qué le va a hacer más falta de lo que hacía?

120 Minutos me gustaba mucho por el cariño de la audiencia y porque podía opinar y dar mi punto de vista, en Conexión por ser uno de los fundadores, obviamente también se va a extrañar mucho, de hecho yo tengo amigos que me decían que era una cáscara decir que iba a trabajar cuando me tocaba ir a mejenguear y a correr y hacer todo lo que se hace ahí.

–¿Cuántos años lleva en tele?

Son 21, es algo que me gusta hacer y por eso seguiremos con mi programa. Esta oportunidad que se me presentó es muy buena y me permite hacer contenidos en tele, en redes y puedo seguir vigente. Yo soy muy devoto al Divino Niño y cuando uno es entregado y tiene fe, le da confianza para tomar las decisiones que se tengan que tomar.