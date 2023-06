Laura Bozzo enciende las alarmas con algo que muchos no sabían de ella

La presentadora Laura Bozzo publicó una foto de su rostro y un mensaje que encendió las alarmas de sus fanáticos.

La presentadora contó su situación personal. (Tomada de Instagram)

La conductora no ha grabado estos días su programa y se debe a que sufrió un accidente.

La conocida presentadora de televisión compartió mediante su cuenta de Twitter una imagen de su rostro con un gran moretón en el ojo, la misma imagen iba acompañada de un mensaje que dice: “Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y se me bajó la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí”.

No es la primera vez que la peruana confiesa que tiene ansiedad, también lo hizo cuando el cantante J Balvin reconoció padecer lo mismo.

LEA MÁS: Laura Bozzo trató de quitarse algunos años de encima pero quedó en evidencia

La macha ha causado conmoción al confirmar que no atraviesa su mejor momento personal, reconoció que tiene una fortaleza con lo demás, pero no con ella misma.

La presentadora fue sincera con su público (Twitter)

Después de esta publicación la ola de mensajes de apoyo para la abogada se han hecho notar, muchos de sus seguidores no dudaron en ofrecerle ayuda con sicólogos, grupos de apoyo y sobre todo palabras de aliento, ya que atraviesa un momento difícil.