Laura Brenes se luce como mamá y así reaccionó Jorge Martínez

Laura Brenes y Jorge Martínez se convirtieron en papás hace casi dos meses

Por Manuel Herrera
Jorge Martínez y Laura Brenes
Jorge Martínez y Laura Brenes se convirtieron en papás el pasado 11 de junio. Fotografía: Instagram Laura Brenes.

Laura Brenes se lució este viernes en su faceta como mamá primeriza y derritió a su amor, el periodista Jorge Martínez.

Brenes y Martínez se convirtieron en papás el 11 de junio y a casi dos meses del nacimiento de Sol, la feliz mamita mostró sus dotes maternales en una tierna sesión de fotos.

Lau compartió un video del lindo momento que vivió con su hijita mientras les tomaron las fotos que, de fijo, se enmarcan en la celebración del Día de la Madre, del próximo 15 de agosto.

En el video, a la pequeñita se le ve bastante inquieta, ya que se movía bastante, lo que obligó a la nueva mamá a sostenerla bien duro y hasta hablarle para que “se comportara”, según insinúa el video que compartió.

Laura Brenes derrocha ternura en su etapa como mamá

Sentada en una butaca amarilla y rodeada de flores amarillas, Lau dejó ver a sus seguidores de Instagram que está disfrutando esta etapa más que nunca y que su hijita Sol crece “con toda la pata”.

La escena llenó de ternura a Jorge Martínez, quien replicó el video en sus historias de Instagram y escribió: “hermosas”.

Laura Brenes y Jorge Martínez se convirtieron en papás hace casi dos meses
Laura Brenes lució sus dotes maternales en una tierna sesión de fotos que nos deja con ganas de ver el resultado final. Fotografía: Instagram Laura Brenes. (Instagram/Instagram)

Los periodistas disfrutan de un momento añorado de sus vidas y así lo dejaron ver con esta y otras publicaciones que han hecho desde que nació Sol.

