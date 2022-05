Laura Brenes usó mismo vestido que la reina Letizia de España en traspaso de poderes

Laura Brenes decidió comprarse un vestido nuevo para el traspaso de poder pero sin imaginar que era el vestido en tendencia en España porque lo usó la reina. Cortesía

La periodista Laura Brenes, de Noticias Repretel, puede rajar que tiene los mismos gustos que la reina Letizia Ortiz de España.

El primero es que a ambas les encanta la comunicación, pues las dos son periodista y, el segundo, es que les encanta andar siempre muy bien vestidas y arregladas.

En este último son tan iguales que Laura hasta se vistió igual que la reina, pero eso sí, como diría El Chavo del 8, fue sin querer queriendo.

Resulta que en el traspaso de poderes del domingo pasado, la presentadora de canal 6 usó un vestido igualito al que lució la esposa del Rey de España, Felipe VI, en la premiación Reina Letizia 2021, que se realizó el 4 de mayo de este año.

La reina llevaba en dicha actividad un vestido de corte evasé, sin mangas, bicolor, con la parte derecha en negro y la otra mitad en blanco, acompañado de un cinturón ancho negro. Igualito al que se puso Laura, tan solo cuatro días después.

La reina Letizia premió a Inmaculada Vivas Tesón la semana pasada y las dos llegaron con el mismo vestido. Ella se lo tomó con humor. ABC

El vestido es de la nueva colección de la marca Mango, una de las firmas españolas más famosas a nivel internacional y según su página web, tiene un costo de 49,95 euros, o sea, unos 35 mil colones.

Desde que corrió la noticia de que Letizia e Inmaculada Vivas Tesón --una de las ganadoras de los premios que entregó la reina-- lucieron el vestido, inmediatamente se volvió uno de los más vendidos.

- ¿No había visto que era el mismo vestido de la reina?

Yo había visto la noticia la semana pasada, pero no me moricé cuál era el vestido que habían utilizado, el domingo era el traspaso de poderes y yo soy media exigente en el tema de la vestimenta y yo dije, ‘tengo que ir a comprarme un vestido para ese evento, pero no he tenido tiempo’. Fui el viernes a comprarlo.

En el canal tenemos una asesora de imagen que siempre nos tiene que autorizar la vestimenta, entonces, me fui a la tienda Mango (en Multiplaza Escazú), veo el vestido y, yo soy de cuando algo me gusta, lo compro y ya, nadie me saca de la cabeza que tengo que comprarme eso. Pero, Adriana Chinchilla no me contestaba, eran como las 8 p. m. y tenía que comprarme algún vestido, porque el sábado no tenía tiempo, como ella no me contestaba yo solo dije, ‘bueno, a la mano de Dios’. En el canal solo nos habían dicho que debíamos ir de negro y lo compré.



— "Yo había visto la nota, pero jamás imaginé que era el mismo vestido", Laura Brenes

- ¿Qué le dijo la asesora cuando se lo vio?

Como a la media hora de haberlo comprando me llamó y me dijo que ese era el vestido de la reina Letizia y yo, ‘¡¿qué?!’. No podía creer que era el mismo. Uno pensaría que ella usa vestidos no sé, a su talla y a su gusto y, demás, me meto a buscar la noticia y dije, ‘¡diay sí!’.

Le dije a Adriana que qué hacía, porque ya lo había comprando y no me iba a comprar otro vestido y ella me dijo que era decisión mía y que no creía que la gente lo percibiera, pero nombres, todo el mundo vio que era el mismo.

La periodista contó que fue amor a primera vista por eso no dudó en comprárselo. Cortesía

- ¿Qué le dijeron cuando se lo vieron puesto?

Cuando llegué a la plaza de la Democracia, hasta Andrés Martínez, de canal 7, llega y me dice: ‘¿cómo está la reina Letizia?’ y yo, ‘no puede ser posible que todo el mundo supiera que es el vestido y yo no’. Fue demasiada coincidencia que eso pasara.

Todo el mundo me ha molestado y en redes sociales me mandaban la foto de la reina. Fue muy vacilón.



— "Uno piensa que como ella siendo reina va a comprar un vestido en una tienda donde todas las mujeres andaríamos igual", Laura Brenes

- ¿Cuánto le costó el famoso vestido?

Cuando yo me pongo a buscar la noticia vi una nota de El País (España) que decía: ‘Reina Letizia compra vestido barato’, algo así, pero será barato para ella, para mí no (risas).

Me costó 60 mil colones, pero era para un evento importante, aunque igual me lo hubiera comprado, porque me encantó demasiado, pero también la ocasión lo ameritaba, es un evento que ocurre cada cuatro años, estábamos en la laza de la Democracia y era perfecto, sin manguitas, largo y muy sobrio con blanco y negro.

- ¿Vio otros vestidos antes de comprarse ese?

No, es que cuando yo le pongo el ojo a algo, o sea, ese es el que me tengo que llevar. Siento que soy demasiado exigente o perfeccionista en el tema de la ropa y yo llegué y me lo medí, me quedaba a la perfección, era largo y hasta el largo me quedaba bien, y yo dije: ‘me tengo que llevar este’, no me medí nigún otro.

Para el día de las elecciones la periodista también estrenó traje pero este lo mandó a hacer a su medida. Cortesía

- ¿Suele estar al tanto de la moda europea, o de cómo visten las reinas para estar en tendencia?

No, para nada. Nunca soy de meterme a ver cómo visten ni a buscar referencias para ocasiones así, la verdad no lo acostumbro a hacer. Si tengo que meterme a otra tienda más barata y veo un vestido que me gusta, me lo compro, no quiere decir que siempre tenga que gastar un montón de plata, pero casi siempre voy a las mismas tiendas para estar segura que de verdad me vaya a quedar bien.

- No es la primera vez que le pasa algo así con la ropa...

(Risas) Sí, es increible. La vez pasada fui a entrevistar a una señora y llevábamos el mismo pantalón, yo no sé por qué me pasan esas cosas y una blusa blanca y un almohadón del sillón donde estábamos haciendo la entrevista era de la misma tela del pantalón. Pero bueno, a mi no me molesta, me lo tomo por el lado vacilón.

Laura siempre se toma con buen humor estos chascos. Instagram

- ¿Siempre tiene que pedirle opinión a la asesora del canal cuando va a comprar ropa?

Sí, Adriana es la que nos asesora todos los días. Con Joselyn Alfaro, por ejemplo, todos los días tenemos que ponernos de acuerdo el color que vamos a llevar para que coincidan en la paleta de colores para cuando vamos a presentar la edición del mediodía.

Me cuesta mucho comprar ropa que no me sirva para el trabajo, todo lo compro en función de que me vaya a servir para presentar y los sábados y domingos comúnmente ando informal y sin maquillar.