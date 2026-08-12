Laura Ortega confirma que vive el momento con el que siempre soñó

Laura Ortega repasó ocho cosas que no puede creer que le hayan sucedido en los últimos cuatro años y confirmó así que vive el momento que siempre soñó.

En TikTok, la guapa ojiverde se puso romántica al celebrar cuatro años de relación con el futbolista Fernán Faerron, quien le dio todo lo que por años ella anheló.

Laura Ortega destacó esta fotografía que resume el gran momento que vive y que refleja la realidad de lo que siempre soñó. (TikTok/TikTok)

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Ortega y Faerron se casaron el 4 de febrero de 2024 tras dos años de relación sentimental. Los esposos se convirtieron en papás el 21 de noviembre de ese mismo año.

Precisamente, Laura destacó esos acontecimientos al repasar parte de su historia de amor con Faerron y al presumir la realidad de su vida soñada.

Laura Ortega y Fernán Faerron se casaron en febrero del 2024. (TikTok/TikTok)

“De vez en cuando se me sale lo cursi”

“De vez en cuando se me sale lo cursi. Cuatro años de construir una vida juntos, de luchar por un mejor futuro, de altos y bajos, pero siempre juntos. Te amo”, escribió Lau en la publicación que hizo en esa red social.

El mensaje iba acompañado de ocho fotografías en las que se refirió a todo lo que no puede creer que haya pasado en su vida desde que decidió compartirla con el deportista.

“No puedo creer que tenemos la familia que siempre soñamos. No puedo creer que vamos a ser papás. No puedo creer que compramos una casa. No puedo creer que nos casamos. No puedo creer que nos comprometimos. No puedo creer que estamos viviendo juntos. No puedo creer que estamos saliendo. No puedo creer lo mucho que me gusta”, escribió Laura en el romántico y revelador mensaje.

Laura Ortega compartió esta fotografía de cuando aún salía con Fernán Faerron. (TikTok/TikTok)

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Al verse sorprendido, Fernán reaccionó igual de romántico y feliz que su bella esposa, a quien muchos consideran una de las conocidas más guapas del país.

“Te amo mucho más. Gracias por estar siempre a nuestro lado”, reaccionó Fernán.

Laura Ortega y Fernán Faerron en los inicios de su relación amorosa, por allá del 2022. (TikTok/TikTok)

Muchos admiran a la familia Faerron Ortega

Mucha gente no se aguantó y le expresó a Laura la admiración que siente por la familia que construyó.

“Felicidades, Lauri, Pelotuki (así le dicen a Elisa, la hija de Laura y Fernán) y papá de la Pelotuki. Son la familia que muchos quisieran, los papás que muchos niños añoran. Que sigan las bendiciones para ustedes”, “¡qué lindos! Lauri puedes hacer storytime de cómo se conocieron”, “la familia más bella. Me encantan los tres”, “lloré. Sé lo importante que es esto para vos mi Lau linda”, son algunos de los mensajes que tiene la publicación.

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