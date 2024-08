Laura Ortega, esposa de Fernán Faerron, le tiró con todo a este tipo de personas

Laura Ortega, esposa de Faerron, le tiró a las personas que no se miden al hablar.

Laura Ortega, esposa del jugador del Herediano Fernán Faerron, se ha caracterizado por expresar su opinión sobre diversos temas en redes sociales. Esta vez, aprovechó para tirarle a las personas que hacen comentarios fuera de lugar, especialmente en relación con el embarazo, una etapa que ella está viviendo actualmente.

“Top tres de cosas que nunca se le deberían decir a una mujer que está embarazada, y sí, lastimosamente digo esto por experiencia personal. En el puesto número tres tenemos a las personas que llegan y de la nada dicen: ¡Uy! Descansá demasiado ahorita porque apenas nazca esa bebé no vas a conocer lo que es dormir en quién sabe cuánto tiempo”, inició la expresentadora.

Laura Ortega anunció en junio anterior que estaba embarazada. (Instagram)

La influencer recalcó que no puede descansar cuando quiere porque su bebé decide cuándo ponerse inquieta y tirarle pataditas y la pasa despertando. Ortega también expresó que le molesta cuando las personas preguntan que cuánto tiene embarazo y señalan que la panza es muy grande.

“Si Fernán mide 1.90 metros y yo mido 1.72 metros, tipo, un minion no estoy haciendo y honestamente tampoco me interesa saber o preocuparme de si es demasiado grande o si es demasiado pequeña, o sea todas las mujeres somos diferentes, no todas vamos a tener el mismo tipo de panza”, indicó la modelo.

LEA MÁS: Yuri interpretó una canción que marca una etapa muy importante de su vida para dar mensaje a ticos

En el top uno de Laura está que le mencionen lo de “nariz de embarazada”, quien explicó que además de la cantidad de cambios físicos y hormonales, no reconocerse en el espejo, entre otras cosas, tener que lidiar con esos comentarios no es para nada agradable.

“Si no tienen nada bueno qué decir, no lo digan, es así de simple”, concluyó Ortega.