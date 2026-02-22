Laura Ortega estalla contra mujer por horrible pregunta que le hizo: “Mejor cállese”

Laura Ortega explotó contra una usuaria tras recibir una pregunta que calificó como atrevida y fuera de lugar respecto a su hija, Elisa, de un añito.

Laura Ortega (Instagram/Instagram)

Tras semanas de ausencia en Instagram, la modelo y cantante regresó a la actividad con la dinámica de la “caja de preguntas”, en la que sus seguidores le consultaron sobre diversos temas. Sin embargo, una duda en particular la sacó de sus casillas.

“¿Por qué tu bebé camina como con los pies muy separados? No es ‘hate’… Solo es saber si es un problema”, indagó la seguidora, quien no previó la contundente reacción de Ortega.

Laura Ortega explotó por esta pregunta

Laura estalló ante la consulta, tildó a la mujer de “estúpida”, le pidió que mejor se callara y confirmó que la bloqueó “por sapa”, según detalló en su eufórica respuesta.

“Lo más impresionante es que la foto de perfil de esta mujer es con su propio bebé. No puedo creer que alguien que es mamá se atreva a preguntar cosas como esta a otras madres. Respetuosamente: mejor cállese. Vas de una vez bloqueada por sapa. Gracias por participar, hasta nunca”, sentenció Ortega con evidente molestia.