Laura Ortega habló entre lágrimas de su dolorosa salida de Ucrania por la guerra

Laura Ortega no aguantó las lágrimas al hablar de la huida de ella, su hija y Fernán Faerron de Ucrania, debido a la guerra. Fotografía: Captura TikTok Laura Ortega. (TikTok/TikTok)

Laura Ortega no pudo evitar las lágrimas al hablar, por primera vez, de su angustiante huida de Ucrania junto a su esposo, Fernán Faerron, y Elisa, la hija de ambos, debido a la guerra que hay en ese país.

A mediados de esta semana, Ortega y Faerron decidieron dejar la vida que habían iniciado allá juntos hace un mes debido a que los ataques rusos alcanzaron la ciudad de Poltava, donde vivían.

Lau y Eli apenas llevaban un mes en ese país, mientras que el futbolista sí tenía más tiempo –unos tres meses– ya que él se fue antes para incorporarse al equipo con el que jugó y al que dejó por causa de los bombardeos rusos.

Este sábado en TikTok, la modelo y cantante abrió su corazón y en un video mostró fotos del ataque de misiles y drones que los sorprendió hace poco y que cayeron a unos tres kilómetros del apartamento donde vivían.

“No sé ni cómo empezar a hacer este vlog. Probablemente es el que más me va a costar hacer en toda mi vida. No es solo para que vean lo bueno sino lo no tan lindo, porque creo que es importante que entendamos que no todo es perfecto y que a veces, aunque pongamos toda nuestra fe y esperanza en algo, las cosas no salen como uno quiere”, dijo.

Laura aceptó que el momento que vive es difícil y también reconoció que es imposible sentir que haya fracasado, pero no puede tapar el Sol con un dedo.

“¿Difícil para mí? Por supuesto, porque es inevitable sentir como si hubiera fracasado y estar tan expuesta básicamente me hace sentir como si estuviera chinga ante ustedes y extremadamente vulnerable”, mencionó.

Agradeció la oportunidad de vivir un tiempo en ese país y lamentó todo lo que deja allá, incluso a personas que, dijo, posiblemente nunca más volverá a ver en su vida.

“Este país nos recibió de la mejor manera y fuimos felices y me duele y no puedo evitar sentir un luto inmenso de lo que pudo ser, de dejar ir esa vida o esa idea que soñé, de dejar ir momentos que ahora van a ser recuerdos lejanos, un poco opacados por lo que vivimos los últimos días. Me duele la gente y todo lo que han tenido que sufrir.

“Siento un vacío enorme al pensar en todas las personas con las que coincidí y con las que probablemente nunca más voy a volver a ver ni tampoco voy a saber si están a salvo. En este mes que estuvimos Eli y yo y en los tres que estuvo Nan (Fernán) nunca vivimos ninguna situación peligrosa ni cerca, hasta esta última semana”, lamentó.

Laura dijo que pese a todo no se arrepiente de haberse ido para allá y más bien dijo que la decisión fue para acompañar a Fernán en su deseo de tener un mejor futuro, que también es el futuro de ellas.

Laura Ortega y Fernán Faerron dejaron todo atrás en Ucrania y se vinieron para Costa Rica en protección de ellos, pero principalmente de su hija Elisa, debido a la guerra. Fotografía: Instagram Laura Ortega. (Instagram/Tomada de Instagram)

“Tarde o temprano se abrirá la puerta correcta”, dijo como palabras de fortaleza a su esposo.

