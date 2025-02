Laura Ortega revela que ha estado deprimida por la ausencia de Fernán Faerron

Fernán Faerron se fue del país a inicios de febrero ya que es nuevo jugador de un equipo en Ucrania. Foto: Instagram.

Laura Ortega rompió el silencio sobre lo que está viviendo al haber tenido que separarse de Fernán Faerron, porque el futbolista se fue a trabajar al FC Vorskla Poltava de Ucrania.

La modelo y cantante reveló lo difícil que es estar lejos de él y cómo la distancia la ha afectado emocionalmente.

“Esta semana no me nació hacer vlogs. Así que bueno, les cuento, aquí estábamos alistándonos para ir a la casa de mis papás, porque no les voy a mentir, obviamente sí estuve deprimida y estar en la casa, por más de que sea mi lugar favorito y seguro, me recuerda mucho a Fernán”, relató por medio de su cuenta de TikTok, donde siempre cuenta un poco de su vida.

La gata expresó que, como necesitaba evadir sus emociones, salió corriendo a la casa de sus papás.

“En la casa de mis papás me encontré con una sorpresa (su sobrino más conocido como Taqui). Mis papás secuestraron a Eli, pero no me quejo porque llevaba una semana sola cuidándola y a veces es agotador. Ellos se encargaron de chinearla bastante y pude descansar”, reveló.

Ortega confesó que ese día que se quedó con sus papás pudo compartir con ellos, pero también con su sobrino, con quien pasó cocinando tortillas con queso.

Y aunque Laura, se mantiene alejada de Fernán, están en constante comunicación; de hecho, confesó que su bebita tiene videollamadas con su papito.

“Eli tiene llamadas a diario con papá y siempre está ridículamente feliz”, comentó.

Ortega también mostró que a sus dos perritos les llegaron a sacar sangre, ya que les están haciendo todos los trámites para que puedan viajar a Europa.

Laura Ortega confesó que no ha sido fácil estar lejor de Fernán Faerron.

“Es un trámite engorroso y muy caro, pero gracias a Dios le toca a Fernán”, concluyó.

Recordemos que el defensor se fue del país a inicios de febrero luego de su gran paso por Herediano.