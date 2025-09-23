Laura Ortega reveló que la llamaron de Mira quién baila y las razones por las que rechazó la propuesta dos veces

Laura Ortega es esposa del futbolista Fernán Faerron, quien jugó en el Club Sport Herediano. (Archivo/Archivo)

Laura Ortega, esposa del futbolista Fernán Faerron, reveló que la llamaron de Mira quién baila (MQB), pero que rechazó la propuesta en las dos ocasiones que la invitaron.

La modelo y cantante, además, contó que el exjugador del Club Sport Herediano fue en parte el culpable de que no estuviera en esta segunda temporada.

La confesión la hizo a través de su cuenta de Instagram, luego de ponerse a responder preguntas de sus seguidores.

El nombre de la ahora influencer fue uno de los que más sonó para esta segunda temporada de la competencia de baila de Teletica, pero al final no fue parte de los 10 seleccionados.

“Hemos hablado en dos ocasiones diferentes (con la producción de MQB) y por x o y motivo al final pasan cosas. La primera vez era cuando yo estaba enfocada en la música y no quería combinar esas dos cosas, siento que el programa requiere de demasiado tiempo, dedicación, etc, y era algo que yo no iba a poder darle. Soy sumamente perfeccionista, entonces decidí enfocarme en la música, que bueno, la dejé tirada (su carrera musical), pero en el momento era lo que tenía que hacer”, explicó.

La modelo y cantante Laura Ortega estuvo a punto de entrar a Mira quién baila (MQB) este año. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En este segundo intento lo que más influyó fue el tema de su familia, pues recién se convirtió en mamá (el 21 de noviembre de 2024) y, además, la más reciente lesión de su esposo.

Ella además agradeció a todos los que la nominaron, pues dijo que la hicieron sentir “especial”.

“Obviamente, ahorita siendo mamá no tengo tiempo, para peores mi trabajo y encima cuando estábamos así como hablando, en negociaciones, fue cuando Fernán se quebró el pie (fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo), osea, no, simplemente no se va a poder otra vez”, dijo.

Dichas conversaciones se dieron en julio y el programa iniciaba el 14 de setiembre. Además, a Faerron debieron operarlo y se vino el proceso de recuperación.

El futbolista Fernán Faerron tuvo que ser operado luego de la lesión que sufrió en julio. (captura/la teja)

La artista agregó que no le cierra las puertas al programa del todo y que quizá más adelante, cuando su hija Eli esté más grande, tenga el chance para participar. Eso sí, advirtió de una vez que si entra a la competencia es para ganar el primer lugar.

“Cuando tenga más tiempo y pueda hacerlo bien porque realmente, como les digo, si Lauri va es a ganar, a ganar, así que si no voy a poder dar el 100 prefiero no hacerlo, pero igual me parece chivísima y sé que las personas que están son increíbles también”, agregó.

Entre otras confesiones que hizo Ortega está que de momento no quiere ser mamá de nuevo, a pesar de la insistencia de su esposo de darle un hermanito a su hija pronto, pues quiere aprovechar los primero cuatro o cinco años de su bebé y ya después valorar si agrandan la familia.