¿Laura Ortega ya está pensando en tener bebé?

Laura Ortega respondió algunas preguntas de sus seguidores y entre esas estaba si está planeando ser mamá. Instagram

La cantante Laura Ortega está tan enamorada y se siente tan plena como mujer en esta nueva etapa, que ya está pensando en la maternidad.

La también modelo suele ser muy abierta y sincera con sus seguidores de Instagram y el domingo por la noche le preguntaron si estaba pensando en pedir bebé.

Según contó, a ella ya se le había quitado la idea de ser mamá por muchas cosas que le habían pasado con sus exparejas, pero que ya logró superar el pasado y se siente lista para chinear.

“De fijo sí está en mis planes (tener un bebé). Por mucho tiempo estuve muy a la defensiva con este tema y con la idea no sé, de formar una familia, de volver a casarme, etc, por razones obvias, pero gracias a Dios con los años sané muchas cosas que tenía ahí como debajo de la alfombra, por decirlo así, me he permitido volver a soñar, más que nada retomar esos sueños que tuve, así que definitivamente está en mis planes.

“Solo Dios sabe cuándo va a pasar, no hay prisa, sigo estando muy joven, además de que siento que esas varas no se planean, como que pasan cuando tienen que pasar; sin embargo, si sé que estoy lista, no sé, solo siento que voy a ser una muy buena mamá y me llena de ilusión como pensar en esa etapa”, le contestó a una seguidora que le preguntó sobre el tema de tener bebés.

La relación entre la cantante y el futbolista va muy en serio. Instagram

Laura es tan sincera que también contó que ya no toma pastillas anticonceptivas porque por mucho tiempo las consumió por una endometriosis que le diagnosticaron, pero que ya decidió dejar de “intoxicar su cuerpo”.

Cabe recordar que la guapa tiene una relación con el futbolista herediano Fernán Faerron y recientemente se fueron a vivir juntos.

“Fernán y yo somos personas que dejamos demasiado las varas fluir y en nuestro caso no fue nada difícil tomar la decisión”, respondió cuando le consultaron sobre la decisión de juntarse.