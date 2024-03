Laura Pausini anuncia que eliminará canciones de su show tras conocer San José de noche

Laura Pausini conoció San José de noche previo a su concierto de este 13 de marzo de 2024 en Parque Viva.

La cantante Laura Pausini decidió darse un baño de pueblo y conocer San José de noche previo a su concierto de este miércoles en Parque Viva.

La italiana compartió varias fotografías en su cuenta de Instagram en la que se le ve frente al Teatro Nacional, el Teatro Melico Salazar, en la Catedral de San José y junto a la estatua de John Lennon en el barrio Chino.

La artista dijo estar muy contenta de conocer un poco de la capital de Costa Rica, pero a la vez anunció a sus seguidores ticos que tendrá que eliminar algunas canciones de su show y no porque quiera.

Ella explicó que recién se enteró de que por ley, en nuestro país los espectáculos públicos deben terminarse a las 10 p.m., y que por ende deberá reducir su repertorio, el cual está estimado para durar dos horas y media.

Algunos ticos que la reconocieron se pudieron tomar una foto con ella.

“Acabo de enterarme de que hoy tengo permiso de cantar solamente hasta las 22 horas (10 p.m.) y el concierto está anunciado para las 20 horas (8 p.m.). Por ley no puedo anticipar la entrada del público, pero sobre todo, esto significa que no puedo hacer mi espectáculo entero porque sería de 2 h y 30 min (sin hablar). No sé si existe alguna manera de cambiar esta regla, yo respeto siempre la ley, pero me hubiera gustado conocer esto antes y no hoy para poder avisar al público a tiempo, ya que se sabe hace meses que mi concierto no dura dos horas.

“Mi gente, haré todo lo posible para hacerles pasar una noche maravillosa, pero necesito decirles que tengo que eliminar algunas canciones por esta restricción de la que me he enterado hoy mismo (a pocas horas de iniciar su concierto). Nos vemos esta noche. ¡No veo la hora! Puntuales a las 20h (8 p.m.)”, publicó.

La cantante italiana dijo estar muy feliz de poder caminar por las calles de San José.

La intérprete de temas como: “La Soledad”, “Amores extraños” y “Víveme” llegó al país la tarde del lunes junto a varios de sus familiares.