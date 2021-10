“Le aguanté a mi pareja otras mujeres y cinco hijos fuera del matrimonio”

“Llevo 30 años de matrimonio y cuando me casé tenía 18 años y quería salir de mi casa, porque vivía un infierno. Pero viví 30 años de alcoholismo, de maltrato y de callar para evitar problemas en la casa. Le aguanté otras mujeres y cinco hijos fuera del matrimonio. Acepté tener sexo con una persona que nunca tuvo detalles conmigo, para que no se enojara. Al fin logré separarme y quiero divorciarme, pero el tema del sacramento me pesa muchísimo”.

1. Es de vital importancia que usted se acompañe de un director espiritual, dentro de su fe católica, en este proceso para que le ayuda a comprender las implicaciones de un cambio de vida sin que choque con su visión espiritual. El sacramento es importante, pero usted describe una situación con problemas que afectan de forma integral su estabilidad emocional.

2. Cuando se tienen que tomar decisiones ante situaciones que causan dolor, pero si se tiene una visión moral, religiosa o espiritual, entonces estas decisiones no concuerdan con sus principios y puede entrar en conflicto. No obstante, no puede perder de vista que es una decisión que le permite salir de una situación disfuncional que le mantenía en un ambiente insano y no necesariamente está en contra de sus principios.

3. Es difícil tomar este tipo de decisiones, pero también llega un momento en el que debe aceptar temas de maltrato emocional, verbal, sicológico, patrimonial o sexual, en fin, que no son compatibles con la dignidad humana y esto no choca con una espiritualidad madura.

4. Es muy importante que usted se abra la posibilidad de buscar apoyo sicológico, lega y espiritual para que tome decisiones desde una visión integral, dejando atrás la contradicción, la culpa, ya que esta decisión realmente significa una nueva oportunidad en la vida para estar en paz, y crecer en su espiritualidad sin que esta visión deje de lado su salud emocional.