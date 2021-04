“Hace un año encontré a un amigo por Facebook al cual conocía desde hace mucho tiempo. Los dos hicimos nuestras vidas, yo tengo dos hijas, mi ex me dejó y nunca se ha preocupado por ellas. Nunca he tenido una relación seria solo “amigos con derechos”. Con este muchacho mantuve una relación de unos ocho meses, él tenía una novia y decía que estaba con ella por compromiso, pues parece que le debía plata. Yo le ayudé muchas veces con la pensión y el pago del alquiler, pero hace un mes me dejó de escribir. Me di cuenta que ahora sale con otra muchacha. Me siento usada”.