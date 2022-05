“Somos cuatro hijos, tres hermanas y un hermano menor, todas estamos fuera de la casa y mi hermano vive con mi mamá. Él tiene 28 años, no trabaja, no estudia y las tres le damos apoyo económico a mi mamá, pero ella le da el dinero a mi hermano. Me molesté porque dijo que tenía que pagar una tarjeta, pero ella no tiene tarjeta de crédito y nos rodó a todas, le dimos la plata y resulta que es una tarjeta de mi hermano. Esto me tiene muy cansada”.

1. Estas dinámicas de familia son muy complejas y generan muchas interpretaciones, conflictos y sobre todo porque su mamá es la única que lo puede explicar.

2. Usted y sus hermanas le dan apoyo económico y esto puede tener muchos esquemas. Uno, es estar abierto a todos los requerimientos que ella solicite y lo que decida hacer con el dinero que le dan, pues será un acto de voluntad de su mamá. El otro es definir una cuota mensual de apoyo, de acuerdo a sus necesidades objetivas y que lo use según su necesidad o si decide subsidiarle la vida a su hermano será un tema de ella. Entrar en conflicto con lo que ella hace no suma bienestar.

3. Colaborar con los padres cuando hay una condición de vulnerabilidad es un acto que nace del amor y de la responsabilidad. Su foco de atención debe ser su madre, si su hermano tiene alguna condición que justifique que él no haga nada, podría ser comprensible, y si no es así, es un tema de las decisiones de su madre. En ese caso ustedes deben establecer límites y no entran en conflicto.

4. Esto genera enojo, frustración, tensión y celos, pero defina los límites, tenga claro que al hacer esto se definen los alcances de su aporte y toca respetar las decisiones de su mamá. Ella decidió sostener ese estilo de vida y aunque su hermano está llamado a la autonomía, si no lo hace, está fuera de su alcance. Respire con calma, defina sus límites y céntrese en el apoyo de su mamá.