Le desearon cosas feas y la ofendieron, pero Sharon Abarca agradece paso por Tu cara me suena

A pesar de que la cantante Sharon Abarca tuvo que aguantar desde críticas por su físico hasta deseos de que algo malo le ocurriera porque la pintaron de negro, la artista piensa que su paso por Tu cara me suena le cambió la vida.

La joven, vecina de Grecia, fue una de las concursantes del programa de imitaciones del 7 el año anterior, el cual quizá fue uno de los espacios más criticados de toda la historia de formatos del canal. Esto debido a que fue el primero que se realizó en medio de la pandemia.

Sumado a eso, en un momento, el mundo casi que se les vino encima cuando maquillaron con negro a algunos participantes, entre ellos Sharon y René Barboza, para imitar a personas afrodescendientes.

Los señalamientos por racismo estuvieron presentes durante muchos días y la cantante, sin poder hacer mucho, se los tuvo que aguantar.

Sin embargo, más allá de que todo eso representara algo negativo, ella se quedó con lo bueno, aprendió a amarse, se convirtió en una persona más segura y hasta está deseando que la inviten este año, para mostrar una versión mejorada de ella, no solo en lo físico, sino también en lo emocional.

Desde su participación en el programa, Sharon ha perdido 13 kilos, lleva una vida más saludable, su esencia es más bonita y se siente más segura de sí misma.

-¿Cómo ve esta nueva temporada de TCMS?

Primero, me siento entre la espada y la pared porque tengo muchos amigos en esta temporada, mi corazón está dividido porque les tengo mucho cariño. Sé que va a ser una etapa de mucho crecimiento como lo fue para mí y para todos, creo que cada persona que pasa por ese formato cambia su vida por completo, porque es un reto enorme, ponerse un chip de que hay que aprender a hacer más y ese sentido de tener que aprender fue el que desarrolló muchos cambios que vinieron más adelante, no solamente en lo artístico sino como persona.

-¿Qué tanto le ayudó esa presión que se vivía?

En mi seguridad, tanto con mi imagen, con mi cuerpo y hasta con mi talento, fue muy bonito aprender de artistas increíbles. Ese conocimiento no solo fue para el programa sino también para la vida. En lo profesional me guío viendo videos sobre la ropa que voy a usar, la música que voy a componer y mucho más.

Sharon vivió momentos tensos durante su paso por TCMS. Teletica Formatos Sharon vivió momentos tensos durante su paso por TCMS. Teletica Formatos (Rodrigo Alfaro)

-¿Sufría de inseguridad?

Totalmente, todavía la siento porque es una lucha diaria y constante. Bajé de peso y cambié mi vida porque tomé esa decisión y no porque un programa me lo dijera o porque la gente me criticara, creo que todos en algún momento hemos vivido inseguridades, ya sea de nuestro físico o nuestras habilidades.

-¿La suya era por lo físico?

Sí y ahora que bajé de peso me di cuenta que nunca fue mi físico, siempre fui yo y tenemos que tener la capacidad de sentirnos seguros, independientemente de cómo nos veamos y ese fue el gran aprendizaje que saqué del programa. Yo siempre quise ser modelo y ahora que tengo una talla que podría ajustarse a lo que se maneja, me doy cuenta que no era lo que quería, pasé por un proceso en el que me amo a pesar de cómo me vea o la talla que tenga.

-¿Qué tanto la llegaron a afectar las críticas?

Yo siempre viví bullying desde que estaba en el colegio porque era muy rellenita y cuando decidí cambiar no fue por todo lo que me dijeron en el programa sino que quise hacerlo de adentro hacia afuera y perder peso fue algo secundario. No fue por las críticas sino porque aprendí a aceptarme.

La cantante ahora se siente plena y feliz. Cortesía. La cantante ahora se siente plena y feliz. Cortesía.

-Me imagino que es un proceso que no fue de la noche a la mañana...

Sí, en mi caso fue un proceso de años y en el que sigo trabajando porque todos los días hay que verse al espejo y decirse cosas lindas porque es la única manera de enamorarse de uno mismo. Yo siempre digo que lo hice porque quiero estar mejor.

-¿Qué más cambió de su vida?

Yo diría que todo, llevo un estilo de vida saludable, como mejor, no por dieta, también hago ejercicio, corro y me ayuda a desestresarme y saco momentos del día para mí y validar mis sentimientos.

-¿Contó con la ayuda de alguien para salir adelante?

Sí, con mi doctor que se llama David Vásquez y con mi terapia sicológica de siempre, que es algo que creo que todos debemos de hacer, buscar ayuda profesional porque a como nos revisamos cuando nos duele la panza, también deberíamos de ver normal tratar dolores del alma.

-¿Qué consejo le daría a los participantes de esta temporada?

Que hagan caso omiso a las críticas porque a veces son muy dolorosas, hay que saber que al exponerse en un programa que está en el ojo público hay que tener fortaleza para seguir con lo que uno quiere. Yo por salud mental dejé de ver comentarios en redes, le pedía a alguien que me leyera solo lo positivo porque lo negativo no lo quería tener en cuenta.