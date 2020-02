“Desde hace mucho decidí no hacerme un mundo con las cosas que me pasen, al final todos tenemos problemas y no hay que ahogarnos en un vaso de agua. Lo de la aplicación me dio curiosidad y por eso la bajé, tocará esperar esos tres años para ver si es cierto o no, por ahora yo lo que hago es vivir feliz”, dijo sacando pecho.