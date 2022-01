“Le he encontrado conversaciones muy coquetas con otras mujeres, fotografías y pantallazos”

“Le he encontrado cosas a mi pareja que me roban la paz, por ejemplo, conversaciones muy coquetas con otras mujeres, fotografías y pantallazos de perfiles, tanto de conocidas como de desconocidas. Ya le había perdonado dos infidelidades y cuando hablamos de esto dice que lo hace para sentir que todavía puede conquistar a cualquier persona, le digo que por qué no me conquista a mí todos los días, que soy la que ha estado a su lado. Ha sido muy duro para mí darle todo. Gracias a mí, a préstamos que hice y a nuestro trabajo, hemos logrado crecer económicamente y sin eso no tendríamos el negocio que tenemos, que nos da muchas libertades económicas. Mientras él anda por ahí, siempre coqueteando con otras personas, paseando sin yo saber dónde anda y esto me duele muchísimo. Dice que esto para él es un juego, que si me duele el problema es mío, que no sea ridícula”.

1. La empatía es un componente clave en una relación de pareja, es desde ahí que tenemos que analizar si alguna conducta individual aporta tranquilidad o dolor a una relación. Desde la empatía y el amor debemos evaluar el cambio que tenemos que hacer para evitar someter a la persona que amamos a procesos emocionales que le causen tristeza, angustia, dolor.

2. Cuando hacemos una elección como un proyecto de vida en pareja, sabemos que hay ganancias, se establecen límites y estos están orientados a que haya una estructura de paz, estabilidad, confianza y serenidad, pues estos son los componentes de la lealtad y le dan una proyección sana a una relación.

3. Si él insiste, luego de que usted le ha perdonado dos procesos muy dolorosos en su vida, de que esto es un juego que responde a su necesidad de conquistar, minimiza y descalifica su proceso de dolor, el tema es: ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué acciones va a tomar? Esto desde una posición en que somos responsables de cuidar nuestro desarrollo personal.

4. Duramos años explicándonos, justificando e incluso evadiendo el porqué alguien no hace lo esperando, vivimos deseando que de un momento otro haga algo por hacer un cambio, pero si la otra persona no lo asume como propio, buscando modificar este perfil de conductas que causan dolor, puede que estemos caminando en medio de una densa niebla y esto solo se clarifica cuando nos permitimos analizar la realidad y tomar decisiones.