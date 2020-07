“Tengo una hija de 24 años que trabaja y con esto de la pandemia ella entra y sale a donde sea y como sea. No se cuida, se queda unos días donde una amiga y otros con el novio. Aquí en mi casa hay dos adultos mayores y le he insistido en la importancia de cuidarnos, pero ella no lo acepta, entonces tomó todas sus cosas y se fue vivir donde el novio. Ahora no nos habla y por redes sociales nos tira muchísimo. Intenté hablar con ella con mucho amor y explicarle las cosas, pero ella no entiende. La verdad que haga lo que quiera, no me voy a mortificar más”.