“Le he pedido muchas veces a mi pareja que haga un esfuerzo por cambiar, él es un hombre frío, explosivo, hiriente y siento que me maltrata mucho de forma verbal. A él no le importa enojarse y no hablarme, siempre tengo que ser yo la que lo busca y se lo he dicho tantas veces, pero no hay manera. Él es un hombre de 54 años y lo único que dice es ‘aquí nadie la tiene amarrada’, cada vez que hablamos de algo que creo que él podría mejorar, me sale con eso”.

1. Estamos en el año 2021 y no deja de llamarme la atención los conceptos que tenemos con respecto al amor, como por ejemplo:.

a. Persistir en proyectos de transformación de otra persona para poder crear estabilidad.

b. Aguantar aunque los hechos nos hablan de disfuncionalidad.

c. Esperar a que algo mágico suceda.

d. Creer que las cosas van a funcionar simplemente porque hay una emoción de por medio.

2. En fin, lo que quiero decir es que el amor sano crea una curva de estabilidad que construimos a partir de la realidad y deberíamos elegir a partir de los hechos. Resulta que una persona quiere una pareja abierta a la comunicación, con estabilidad emocional, con un amplio sentido de reciprocidad, justicia y equidad, que haya una expresión de afecto sana, agradable, que haya reconocimiento y validación, en fin, lo básico de cualquier relación. Sin embargo, me topo con alguien frío, distante, colérico, explosivo, indiferente y apático, se trató de hablar y no hay respuesta, no hay cambio, se propone mejorar y lo que me dicen es “aquí nadie la tiene amarrada”, entonces, ¿cuál es su duda?

3. Frente a todo esto pareciera que su pregunta es: ¿por qué no he logrado que mi pareja cambie? Todo proyecto de pareja basado en la transformación de la persona que estoy eligiendo, para poder estar bien, nos lleva a pensar de quién me enamoré. Si la persona que tengo a la par no me gusta, no concuerda con mis aspiraciones y siempre ha sido así, entonces, ¿de quién me enamoré?, ¿de la persona que es o de la persona que yo creo que algún día podría llegar a ser si acepta que necesita cambiar?

4. Hay momentos no para cuestionarse qué pasa con la otra persona, sino para ver qué pasa conmigo, ¿he hecho una elección quizá fuera en realidad?, ¿será dependencia?, ¿será su concepto de amor?, ¿qué hay detrás de todo? Esto es algo que usted debe revisar y creo que le conviene buscar ayuda.