“A veces pienso en volver con mi ex pues desde que terminamos nos seguimos hablando. Ella dice que ahora me ve como un amigo y me trata muy bien, aunque no nos vemos y solo hablamos. Le he propuesto muchas veces regresar, pero ella dice que no. Creo que en el fondo si quiere porque siempre me contesta si la llamo o la busco, pero no toma la iniciativa y dice que estamos mejor de esta manera”.