Le llovió a conocida exA Todo Dar por un video que compartió y después borró de sus redes sociales

Nicole Aldana fue blanco de críticas en redes sociales. Captura (Instagram)

La empresaria Nicole Aldana ha sido blanco de críticas en las redes sociales, en las últimas horas, por compartir un video que, según dicen los internautas, borró.

Un video compartido en TikTok, por un usuario llamado Jorge Saggal, mostró el clip de la guapa empresaria, en donde graba a una tortuga y después a unos niños con unos huevos del animal en la playa.

Ante esto, Saggal dice: “Yo no tengo idea quién es la flaca, pero los huevos de tortuga, no son juegos para niños muchacha, me parece que te equivocaste y tienes que salir a pedir perdón urgentemente a todas las tortugas que acabas de matar”.

Varias personas al ver lo que Saggal compartió mostraron su enojo, mientras que otros opinaron diferente y se mandaron a dejar sus comentarios:

“Ya ella borró la historia”, “Probablemente son nidos sobre excavados”, “De verdad lo veo y no lo creo”, “Toda la razón, no son para jugar”, “A un vivero, así se le llama al lugar donde hace nido y se protegen por 45 días, yo me he encargado de hacerlo antes y bajo ninguna circunstancia se les debería permitir manipularlos, son muy delicados”.

Este medio contactó a la empresaria; sin embargo no nos ha dado respuesta; pero por medio de sus redes sociales escribió: “Aclaración sobre el huevo de tortuga que tomaron los niños. En Ostional, un lugar excepcional para la conservación de las tortugas marinas, se presenta una situación única. A pesar de la protección que rodea a estas criaturas, los huevos de tortuga en ciertos casos pueden ser recolectados legalmente. Esto se debe a que en Ostional, las tortugas destruyen alrededor del 20% de sus propios nidos.

“Asimismo, aclaró que la recolección de huevos se lleva a cabo bajo la supervisión y autorización de la asociación encargada de la protección de tortugas.

LEA MÁS: Nadia Aldana da su veredicto sobre el nuevo look de su hermana Nicole

“Los huevos que pueden ser recolectados generalmente son aquellos que han estado en la playa durante varios días y que de otro modo serían consumidos por las propias tortugas o depredadores naturales. Por eso antes de juzgar o hablar, lo que no se sabe es mejor informarse”, concluyó la guapa.

Nicole Aldana al ver el video se pronunció en redes