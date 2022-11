Le llueve a periodista de Tigo Sports por tuit contra comunidad LGTBQ

Josué Quesada hizo un comentario en Twitter que causó polémica en la red socual. Foto: Pantallazo. (Pantallazo)

Al periodista Josué Quesada le está lloviendo un montón en redes sociales por un comentario que hizo sobre la comunidad LGTBQ y el mundial de Qatar.

El comunicador de Tigo Sport comentó en su cuenta de Twitter una nota de CNN en la que se informaba que unos funcionarios de seguridad de Qatar detuvieron asistentes al mundial por usar artículos con los colores del arcoiris, en alusión a la comunidad LGTBQ.

Ante esto Josué comentó en la red social: “Que ganas de imponer la aceptación de una ideología en un país donde ya se sabía de antemano que tienen creencias y códigos distintos. Acá nadie te va a detener por ser LGBTQ, pero sí por andarlo promoviendo y/o externarlo. Piden respeto y tolerancia pero cuando es al revés...”

Que ganas de imponer la aceptación de una ideología en un país donde ya se sabía de antemano que tienen creencias y códigos distintos. Acá nadie te va a detener por ser LGBTQ, pero sí por andarlo promoviendo y/o externarlo. Piden respeto y tolerancia pero cuando es al revés... pic.twitter.com/OJOOFfg5bJ — Josué Quesada. (@JosueQuesada17) November 28, 2022

Las palabras del comunicador no fueron bien recibidas por muchos usuarios que le han respondido y lo han tratado hasta de ignorante.

“¿En qué mundo usar una prenda de un color o mensaje específico es “imponer” algo? ¿Entonces a mí me están imponiendo ser fan de Marvel? ¿O los que usan camiseta del Real Madrid me están imponiendo ser fan merengue? Come on...”, le respondió un usuario de Twitter.

“¿Ganas de imponer? ¿Promoverlo? Qué comentario más lleno de ignorancia”, le escribió una mujer.

“Este Mae vive de la provocación, y para provocar se necesitan dos cosas: el irrespeto y el desconocimiento. Usted no ha entendido a qué va el mundo…cierto? Que jupa por el amor de Dios”, agregó otra persona.