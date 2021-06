“Mi esposo y yo nos separamos hace dos años, básicamente por el carácter de él. En este tiempo prácticamente no nos hemos visto. Yo estoy realmente clara que no quiero estar con él, así que tomé la iniciativa de mandarle un borrador del divorcio y ahora me sale con que no va firmar hasta que no le dé una oportunidad. Pero resulta que a los pocos meses de que se fue ya estaba viviendo con otra y aún sigue con ella. Él dice que eso no es importante, pero yo no quiero, porque el matrimonio no fue bueno y la verdad he cambiado mucho. Él dice que no va a dejar a la otra persona hasta que yo le confirme que quiero vivir con él”.