¿Le molesta a Cañero que lo imiten en las diferentes transmisiones de toros?

Cañero está contento de que lo imiten. Cortesía.

Aunque solo tiene contrato con Repretel, la voz de Jorge Arturo González Quesada se escuchó en prácticamente todos los canales que transmitieron las corridas de toros este fin y principio de año.

A ese excepción de Teletica, algún Cañero estuvo presente en cada una de las corridas. Ya fuera Fabián Murillo en el 6; Argenis Matarrita en el 8 y Nicho Vargas en el 13. Todos hicieron la voz del reconocido guanacasteco y se dieron gusto armando el vacilón, gracias al particular estilo que tiene el narrador, más que todo a la hora de describir una monta.

Sabiendo que el experto en toros tiene su carácter, más de uno pensaría que le molesta o le incomoda que lo estén imitando; sin embargo, él asegura que mientras no sea una burla y le consulten, no tiene ningún problema.

“Mientras lo hagan con respeto, por mí está bien. Nicho y Argenis tienen permiso y Fabián también porque es del canal. A mí me han dicho que para imitarme tienen que pedirme autorización y esos son los que me han pedido, con todos he hablado y no tengo ningún problema”, dijo.

Cañero: “Me di cuenta que el cariño que me tienen es taurino y no político”

De hecho, en Repretel sacaron hace unos días al gemelo de Cañero, que resultó ser un vecino de Grecia, que si bien no lo imita, tiene gran parecido con el narrador y con ese tampoco le incomoda que lo relacionen. Hasta se fueron a tomar un café juntos.

González cree que las imitaciones son una forma de resaltar el trabajo que ha hecho por tantos años en los redondeles de nuestro país.

Recordemos que Jorge Arturo tiene contrato hasta el 2025 con Repretel y entre sus planes está cumplir con ese plazo y una vez que lo haga, se retirará para descansar un poco de todo el trajín que conlleva estar metido en el mundo de las corridas de nuestro país.