“Mi esposo es buen hombre, pero me molesta que todas las iniciativas las tengo que tomar yo. Él es muy pasivo y durante mucho tiempo esto me ha tenido desilusionada. Le he propuesto muchas cosas y no quiere hacer nada, pero hablé con él y le dije que estaba cansada de todo esto y me dijo que no importa lo que él hiciera, yo nunca estaría satisfecha. Hablé con una amiga y me dijo que yo soy demasiado exigente”.