“Le propuse que viviéramos con mi mamá, pero se fue”

“Soy hija única y tengo una relación de pareja de varios años y hemos hablado de vivir juntos, pero le propuse que vivamos con mi mamá, porque no la puedo dejar y él no está de acuerdo. Le dije que si no aceptaba vivir con mi mamá que se fuera y lo hizo. Yo no creí que me hiciera esto, lo he buscado, pero dice que no quiere saber nada de mí y que no va a perder el tiempo conmigo”.

"Lo he buscado para que acepte vivir con mi mamá pero dice que no quiere saber nada de mi y que no va a seguir perdiendo el tiempo conmigo”, cuenta la lectora. "Lo he buscado para que acepte vivir con mi mamá pero dice que no quiere saber nada de mi y que no va a seguir perdiendo el tiempo conmigo”, cuenta la lectora.

1. Ignoro las razones por las cuales usted plantea que debe vivir con su mamá. Cuando se es hijo único situaciones de salud, vulnerabilidad financiera o diversas dificultades, son variables que se tienen que tomar en consideración para establecer criterios sobre los cuales replantear el siguiente nivel en una relación.

2. ¿Su mamá requiere un proceso de acompañamiento? o, ¿es un tema que usted no ha logrado resolver? Esto afecta sus niveles de independencia y al margen de que usted sea hija única, se requieren buscar puntos intermedios para establecer un proyecto de pareja en convivencia.

3. Si la posición de él es un no y la posición suya es también un no, conciliar ambas posiciones es muy complejo, y si no han sido capaces de establecer criterios más flexibles, la ruptura de la relación es la consecuencia lógica del manejo que han hecho de esta situación.

4. Es momento de que analice las razones por las cuales considera que no puede asumir una vida en convivencia sin su madre, si hay razones objetivas, desde la comprensión y la sana negociación le corresponderá a él asumir un proyecto de vida bajo las condiciones que usted marca. Ahora, si es un tema que no tiene razones objetivas, sino que corresponde a temas relacionados con dependencia, una mala integración de la autonomía o cualquier otra lo mejor es que busque ayuda.

5. Al margen de cualquier tema, dos adultos que quieran establecer un proyecto de convivencia bajo cualquier esquema, sea unión de hecho o matrimonial, tienen que aprender a negociar.