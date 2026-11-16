Le tiran con todo a Majo Ulate por lo que dijo sobre el fin de la relación de Mauricio Hoffmann y Ericka Morera

ajo Ulate recibió fuertes críticas por sus declaraciones sobre el fin del matrimonio de Mauricio Hoffmann y Ericka Morera en el pódcast de Karla Scott. (Instagram/Instagram)

Majo Ulate recibió fuertes críticas en redes sociales después de afirmar que Mauricio Hoffmann y Ericka Morera cometieron “demasiados errores” en su relación y que el matrimonio habría terminado con ella o sin ella.

La maquillista habló sobre el tema en el pódcast de Karla Scott, donde también contó cómo comenzó su noviazgo con el presentador. Un fragmento compartido por La Esquina 506 y el video en YouTube acumularon cientos de comentarios, entre ellos, cuestionamientos por referirse a los problemas de la expareja.

Uno de los puntos que más le reclamaron fue que aunque aseguró que no le corresponde contar lo que ocurría en ese matrimonio, sí opinó sobre las responsabilidades de ambos en la ruptura.

Lo que dijo Majo Ulate sobre Mauricio Hoffmann y Ericka Morera

Ulate sostuvo que conoció al presentador cuando él estaba “emocionalmente disponible” y reconoció que el acercamiento ocurrió mientras atravesaba el proceso de separación.

“Sí nos conocimos mientras él estaba en ese proceso, pero realmente los dos, tanto él como ella, en su relación cometieron demasiados errores que los hizo llevar a terminar”.

La maquillista no especificó cuáles fueron esos errores, pero aseguró que la relación ya estaba deteriorada.

“O sea, conmigo o sin mí, lamentablemente era una relación que estaba muy, muy fracturada y que ya no daba para más”.

También afirmó que su noviazgo formal con Hoffmann comenzó en mayo, mientras que la separación, según el comunicado de prensa que mencionó, ocurrió en diciembre. En el fragmento no precisó los años.

“Ellos se separaron, según el comunicado de prensa, en diciembre y nosotros empezamos nuestra relación ya de verdad formal en mayo”.

“No le corresponde hablar de los errores de otros”

Las declaraciones de Majo Ulate sobre la separación de Mauricio Hoffmann y Ericka Morera generaron fuertes cuestionamientos en redes sociales.

Las declaraciones provocaron respuestas de usuarios que cuestionaron con qué conocimiento Ulate hablaba sobre lo que pasó entre Hoffmann y Morera.

“¿Cómo va a decir que Keka cometió errores si no estaba metida en la relación?”.

“No le corresponde hablar de los errores de otros”.

Otros comentarios se concentraron en su afirmación de que el presentador estaba disponible emocionalmente cuando se conocieron y en la diferencia entre el inicio del acercamiento y la formalización del noviazgo.

“Estaba emocionalmente disponible, pero no divorciado”.

“Dice oficialmente en mayo, ¿pero cuándo empezó todo?”.

Entre las reacciones, también aparecieron mensajes como: “Entre más habla, es peor”, “No puedo creerlo” y “No debería de hablar de esa relación donde existe una hija”.

Estos son algunos de los comentarios publicados en el repost de La Esquina 506 y en el video de YouTube.

Majo Ulate negó ser la causa de la separación

Durante la conversación, Ulate insistió en que Hoffmann no terminó su matrimonio por ella y sostuvo que se buscó a una persona a quien responsabilizar.

“A veces, cuando uno no se hace responsable de sus propios errores, busca una persona a la cual culpar, una persona a la cual echarle la culpa”.

Sin identificar expresamente a quién iba dirigido ese comentario, añadió:

“Se buscó un culpable y yo era como la ficha que estaba ahí más disponible para tirarle esa etiqueta. Pero definitivamente Mauricio no terminó su relación por mí, la terminó por mil factores más”.

La maquillista también atribuyó parte de los ataques que recibió a experiencias personales de quienes le escribían.

“Siento como que yo lamentablemente recibí la proyección de muchas mujeres dolidas por esos temas, de muchas mujeres que tal vez no lograron como superar bien sus rupturas o sus experiencias en la relación”.