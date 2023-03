¿Le tiró Keyla Sánchez un hachazo a sus amigos y compañeros del canal?

Keyla Sánchez tenía varios días calladita, pero decidió contar que se alejó de muchas personas que sabía no aportaban nada positivo a su vida. Instagram

Keyla Sánchez tenía varios días calmadita y sin aparecer en su cuenta de Instagram; sin embargo, este lunes decidió hacer un posteo en el que, pareciera, que le tiró un hachazo a más de un amigo y compañero suyo del canal, eso sí, sin decir nombres.

La presentadora de Calle 7 publicó una imagen que dice: “Vuélvete exclusivo en este mundo tan común” y después escribió que hace un tiempo decidió alejarse de aquellas personas que no sumaban nada positivo a su vida o que estaban a su lado por “conveniencia”.

“Desde hace algún tiempo decidí dejar atrás a personas o situaciones en mi vida que no sumaban, que no me daban un buen ejemplo, un buen comentario o palabra de aliento, que tal vez no me elegían a mí como persona sino por conveniencia. No es una decisión fácil, pero al ponernos como opción #1 nos damos cuenta que el impacto que tiene esto en nosotros es positivo y nos libera de tantísimas cosas que lo único que nos lamentamos es no haberlo hecho desde antes”, escribió.

Esta fue la publicación que dio mucho de qué hablar. Instagram

Justamente este fin de semana nos llamó la atención que la presentadora no fue al concierto de Ferxxo en Parque Viva con su acostumbrado grupo de amigas como lo son, o eran, Sharon Segura, Johanna Yepes, Allison Bastos. Ni tampoco fue a la fiesta de cumpleaños que le hicieron al exfutbolista José Francisco “Cocha” Alfaro hace unos días en su casa, donde también estuvieron varios de sus amigos con los que siempre se la pasaba puras tejas.

Además, ya no volvió a salir con el periodista Pablo Campos, presentador de Calle 7 Informativo, con el que antes se la pasaba paseando por todo lado. Ni tampoco se volvió a mostrarse con su novio Anthony Ramírez.

¿Será que ese posteo tiene algo que ver con ellos y por eso ahora anda muy calladita y dedicada a pasar más tiempo con su familia?

En un video posterior dijo que a veces extraña a “esta persona, a este grupo de amigos, ir a tal lugar”, pero sin decir nuevamente a quién o quiénes se refiere.