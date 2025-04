Lele Pons sufre caída en revelación de género de su bebé y termina en el hospital: esto contó

Lele Pons fue al hospital tras caída en la revelación de género de su bebé y esto dijo. Foto: Instagram (Archivo/Archivo)

El pasado viernes, Lele Pons y su esposo Guaynaa vivieron momentos de angustia durante el evento de revelación de género de su bebé.

Todo marchaba con normalidad hasta que al revelar que sería una niña, cayó pintura rosada sobre la joven y las personas que habían apostado por ese resultado.

El incidente provocó que la cantante resbalara y cayera en dos ocasiones. Debido a los tacones y su pancita de embarazo, le resultó difícil levantarse por sí misma, por lo que Guaynaa, no dudó en correr a su lado para ayudarla.

Lele Pons salió toda pintada de rosado tras la actividad. (Instagram/Instagram)

Aunque solo fue un susto, la situación no pasó desapercibida y generó gran preocupación entre sus seguidores, quienes, rápidamente, reaccionaron en redes sociales.

En una entrevista con el locutor Javier Ceriani, Lele compartió cómo se siente tras el incidente.

“Emocionalmente, no estoy bien. Las redes piensan que personas como yo no ven nada, y sí ven y ha habido muchas buenas personas que me han mandado mensajes increíbles y no saben qué diferencia hacen esos tipos de mensajes”, expresó la Youtuber.

La creadora de contenido confesó que le dolió que las personas dijeran que quería hacerle daño al bebé, pues ella siempre ha querido ser mamá.

Pons aclaró que no fue internada, pero sí acudió al hospital para calmarse y asegurarse de que todo estuviera bien, debido al impacto emocional que le causó el episodio.